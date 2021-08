Anzeige

Fussball Hütter freut sich auf „Ligakrösus" Bayern: Thuram als Option Der erste Pflichtspielsieg im Pokal stimmt Adi Hütter positiv.

Gladbachs Trainer Adi Hütter lacht.

Mönchengladbach.„Ich freue mich, dass wir jetzt gleich gegen den Ligakrösus spielen, das ist schon etwas Besonderes“, sagte Borussia Mönchengladbachs neuer Trainer vor dem Bundesligastart am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Hütters Zuversicht ist zum einen dadurch begründet, dass die Bayern noch kein Pflichtspiel absolviert haben und einen Kaltstart hinlegen müssen. Zum anderen hat er wieder personelle Alternativen.

Zu der Elf, die sich am Montagabend im Pokal beim 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 durchsetzen konnte, gesellen sich mögliche Alternativen. Jonas Hofmann, Marcus Thuram und Denis Zakaria sind wieder im Training. Thuram könnte ein Startelf-Kandidat sein. „Sie sind alle auf einem guten Weg“, sagte Hütter am Donnerstag. In Breel Embolo und Ramy Bensebaini (beide Oberschenkelverletzungen) sowie Neuzugang Manu Koné (Knie) fallen allerdings mindestens drei wichtige Spieler aus.

Vor erstmals wieder 23 000 Zuschauern erwartet Borussias Sportdirektor Max Eberl eine interessante Partie. „Die Bayern haben eine gute Mannschaft, wollen immer gewinnen. Ich glaube, dass es ein attraktives Spiel wird, auch wenn es bei beiden Mannschaften noch nicht rund läuft“, sagte der 43-Jährige.

Die beiden Teams treffen insgesamt zum sechsten Mal in der Bundesliga-Geschichte am ersten Spieltag aufeinander, erstmals aber im Borussia-Park. Die bisherigen zwei Auftakt-Heimspiele fanden noch auf dem Bökelberg statt (2001 und 2002).

