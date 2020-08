Anzeige

Corona Huml und Söder treten vor die Presse Markus Söder und Melanie Huml nehmen am Nachmittag Stellung zu der Test-Panne. Wir übertragen die Pressekonferenz.

München.Die nach der Corona-Test-Panne an bayerischen Autobahnen angesetzte Pressekonferenz des bayerischen Gesundheitsministeriums fällt aus. Stattdessen wollen sich Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml (beide CSU) an diesem Donnerstag um 15.30 Uhr gemeinsam im Prinz-Carl-Palais in München den Fragen der Öffentlichkeit stellen, wie eine Regierungssprecherin sagte. Eigentlich hatte zunächst Huml um 14.00 Uhr eine Pressekonferenz geben wolle, später dann Söder. (dpa)

Bei uns sehen Sie die Pressekonferenz live.