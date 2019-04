Gesundheit Huml wirbt bei Altenpflege-Messe für Pflegeberufe Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) wirbt für den Pflegeberuf.

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml. Foto: Sven Hoppe/Archivbild

Nürnberg.Die Perspektiven seien so gut wie nie, sagte sie zum Start der Altenpflege-Messe am Dienstag in Nürnberg. Das neue Pflegeberufegesetz in Bayern mache die Ausbildung attraktiver, weil junge Menschen sich nicht schon zu Beginn für einen Zweig entscheiden müssten. Die bisherigen Ausbildungen in der Kranken-, der Kinderkranken- und der Altenpflege werden zusammengelegt. Auch eine akademische Pflegeausbildung auf Bachelor- oder Masterniveau sei für die neue Generation von Pflegekräften interessant und biete viele Aufstiegsmöglichkeiten, betonte Huml.

Auf der größten Messe für Pflegeberufe in Deutschland stehen neben dem Thema Personalgewinnung digitale Technologien und Robotik im Mittelpunkt. 700 Aussteller zeigen Trends und Neuheiten, darunter Pflegeroboter und „intelligente Matratzen“, die das Wundliegen verhindern und Pfleger sowie pflegende Angehörige entlasten sollen.

Weil sich laut Veranstaltern immer weniger junge Menschen für eine Pflegelaufbahn entscheiden, sollen diese in einer Sonderpräsentation informiert werden. Dabei werden der richtige Umgang mit Situationen wie Tod, sexuelle Übergriffe oder Demenz behandelt. Außerdem geht es um Karrierechancen und Work-Life-Balance für Pflegekräfte.