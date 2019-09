Soziales Humls Plan für die Pflegeplatzgarantie Die CSU hat versprochen: bis 2023 sind Pflegeplätze garantiert. Die Regierung stellt erste Weichen. Es wird ein Kraftakt.

Von Christine Schröpf

Die Zahl der Pflegenden wird steigen – für die CSU wird deshalb zum Kraftakt, die versprochene bayerische Pflegeplatzgarantie bis 2023 einzulösen. Foto: Oliver Berg/dpa

München.Die Pflegeplatzgarantie für Menschen ab Pflegestufe 2 bis 2023 war eines der zentralen Versprechen von Ministerpräsident Markus Söder im Landtagswahlkampf – bei der Kabinettssitzung am Dienstag wurden nun Weichen gestellt. „Wir halten am Ziel fest. Derzeit laufen die entsprechenden Vorbereitungen“, betonte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU). Sie verhehlte aber nicht, dass es ein großer Kraftakt wird, da Bedarf und Angebot auseinanderklaffen und sich die Zahl der Pflegebedürftigen in Zukunft erhöhen wird. Per Gutachten, das bis Sommer 2020 vorliegen soll, will Huml möglichst exakt den Bedarf bis 2050 an ambulanter und stationärer Pflege sowie an Pflegekräften ermitteln lassen. Ihre aktuellsten statistischen Zahlen stammen von Ende 2017. Damals gab es rund 400 000 Pflegebedürftige. 159 215 Beschäftigte waren in der Langzeitpflege tätig, davon aber nur rund 30 Prozent in Vollzeit, rund 40 Prozent zumindest mehr als halbtags, die übrigen 30 Prozent nur mit stark begrenztem Stundenkontingent.

Huml kündigte eine Offensive an, um für den Pflegeberuf zu werben. Die Imagekampagne soll im Herbst 2020 starten, im Anschluss an eine Kampagne des Bundes. Eine generalistische Pflegeausbildung ab nächstem Jahr soll die Einsatzmöglichkeiten der Pflegekräfte breiter fächern – sie wären damit in Altenpflege, Kinderkrankenpflege und Krankenpflege gleichermaßen einsetzbar. Ein Mentoringprogramm am Landesamt für Pflege soll Auszubildende auffangen, die mit ihrem Berufswunsch hadern, weil der Arbeitsalltag zu hart ist oder die Ausbildung im Einzelfall zu kurz kommt. Huml will auch forcieren, dass Pflegekräfte an bezahlbare Wohnungen kommen. Dafür würde sie gerne an den Steuerregeln schrauben, damit spezielle Angebote nicht als geldwerter Vorteil angerecht werden und Entlastungen damit verpuffen.

Als Erfolg wertet Huml das erst 2018 von der Regierung eingeführte bayerische Landespflegegeld in Höhe von jährlich 1000 Euro ab Pflegegrad 2. Die neue Sozialleistung wurde bisher nach ihren Worten rund 342 000 Mal ausgezahlt.

