Fussball Hummels-Reaktion bei Instagram: Selfie als „Aufmunterer“ Ein Selfie mit Baby ist die erste Nachricht von Mats Hummels in den sozialen Medien nach der Aussortierung aus der Fußball-Nationalmannschaft.

Mail an die Redaktion FC Bayerns Verteidiger, Mats Hummels. Foto: Sven Hoppe/Archiv

München.Der 30 Jahre alte Abwehrspieler des FC Bayern stellte am Mittwochmorgen ein Foto von sich und Sohn Ludwig bei Instagram online. Über den einjährigen Bub schrieb er das Wort „Aufmunterer“ und stellte ein Herzchen-Smiley dazu.

Hummels war wie seinen Club- und Weltmeisterkollegen Jérôme Boateng und Thomas Müller am Dienstag von Löw mitgeteilt worden, dass sie nicht mehr für die DFB-Auswahl nominiert werden. Nach der Nachricht hatte sich bislang nur Boateng in den sozialen Netzwerken ausführlich geäußert. Hummels teilte am Dienstagabend lediglich einen Beitrag des Musikers Jan Delay mit dem Wort „Danke!!“. Von Müller wurde zunächst keine Reaktion auf die Aussortierung aus dem Nationalteam bekannt.