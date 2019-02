Genuss Hummersuppe für den Michelin-Tester Das Gasthaus zum Goldenen Krug steht jetzt im Bib Gourmand. Drei Oberpfälzer Restaurants werden nicht mehr gelistet.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Seit 2016 kochen Benjamin Staudigl (l.) und Peter Grasmeier im Gasthaus zum Goldenen Krug. Foto: Jaumann

Mintraching.Das Gasthaus zum Goldenen Krug in Mintraching (Lkr. Regensburg) wird zur Feinschmeckeradresse: Das Lokal wurde neben der Turmstube im Landhotel Birkenhof in Neunburg vorm Wald neu im Restaurantführer Bib Gourmand aufgenommen. Im sogenannten „kleinen Michelin“ werden Adressen bewertet, die sorgfältig zubereitete Speisen zu einem besonders guten Preis-Leistungsverhältnis anbieten. In Deutschland bedeutet dies, dass ein 3-Gänge-Menü maximal 37 Euro kosten darf. Drei Restaurants in der Oberpfalz erfüllten diese Kriterien nicht mehr.

Unter den 103 Empfehlungen in Bayern befinden sich acht in der Oberpfalz und ein Restaurant im Landkreis Kelheim. Von drei Restaurants der Region verabschiedete sich der Bib Gourmand. Im „Schön Kilian“ in Amberg werden inzwischen höhere Preise aufgerufen. Auch Forsters Posthotel in Donaustauf und das Hotel Am See in Neutraubling (Lkr. Regensburg) sind nicht mehr gelistet. Dafür war am Donnerstag im Gasthaus zum Goldenen Krug die Freude über die Auszeichnung umso größer. „Wir wussten, dass ein Tester da war, aber wir wussten bis jetzt nicht, dass wir tatsächlich aufgenommen wurden“, freut sich Benjamin Staudigl, der das Restaurant zusammen mit Peter Grasmeier betreibt. Überzeugt hatten die beiden Küchenchefs mit Hummersuppe, Iberico-Schwein und einer Creme Catalan. Die Auszeichnung sei Ansporn, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Dabei wollen sie noch stärker auf Gutes aus der Region setzen, sagt Staudigl.

Die Auszeichnung Der Bib Gourmand: Er wird dargestellt durch das schlemmende Michelin-Männchen und zeichnet „frische Küche mit exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis“ aus. Vorgegeben als Kriterium für die Inspektoren ist: „Die Qualität der Produkte muss stimmen, ebenso die Sorgfalt bei der Zubereitung. Hinzu kommen präzise Garzeiten und Techniken, gekonntes Abschmecken und harmonische Verbindung der Aromen.“

Der Guide Michelin: Er gilt als die Feinschmecker-Bibel schlechthin. Köche, deren Kunst er mit Sternen belohnt, zählen weltweit zu den Besten. 292 gibt es davon aktuell in Deutschland. Gleich danach in der Rangliste kommen jene, die sich einen Bib Gourmand erkocht haben.

Die Bandbreite im Bib Gourmand reicht – anders als bei den Sternerestaurants, die der Michelin kommende Woche benennen wird – von rustikalen Gasthöfe über Weinstuben bis hin zu modern orientierten Bistros. Auch die Küche ist breit gefächert: Die Stilvielfalt geht von bodenständig über klassisch bis modern, von regional bis international. „Gäste wissen es zu schätzen, wenn für sorgfältig zubereitete Speisen ein angemessener Preis aufgerufen wird, und kommen gerne wieder. Davon profitieren Kunden und Restaurantbetreiber im gleichen Maße“, sagt Ralf Flinkenflügel, Direktor des Guide Michelin Deutschland.

In der Oberpfalz haben neben den beiden Neuen sechs Restaurants das Qualitätssiegel verteidigt: Das Gasthaus Ödenturm Cham, das Weiße Roß in Illschwang (Lkr. Amberg-Sulzbach), der Landgasthof Meier in Pilsach (Lkr. Neumarkt), die Einkehr zur alten Post in Ponholz (Lkr. Schwandorf), die Spiegelstube im Resort Die Wutzschleife in Rötz (Lkr. Cham) und der Landgasthof Burkhard in Wernberg-Köblitz (Lkr. Schwandorf). Außerdem ist das Gasthaus Schwögler in Bad Abbach (Lkr. Kelheim) Bib Gourmand-Restaurant.

