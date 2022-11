Veranstaltung Humor-Symposium behandelt die Grenzen der Spaßgesellschaft

Wie viel Humor braucht oder verkraftet eine Gesellschaft, die als gespalten wahrgenommen wird? Unter anderem mit solchen Fragen beschäftigt sich der neu gegründete „Zentralrat des deutschen Humors“ bei einer Veranstaltung am Freitag und Samstag in München. Dabei gehe es auch um Grundsatzfragen und was noch gesagt werden könne, wenn Ironie nicht erwünscht sei oder nicht verstanden werde, sagte der Germanistik-Professor Friedrich Vollhardt, der die Veranstaltung mit Kabarettist Bruno Jonas eröffnete.

dpa