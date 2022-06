Garmisch-Partenkirchen Hund beim Wandern im Auto gelassen: Tier stirbt durch Hitze

Ein Hund ist in Oberbayern von seinem Herrchen in der Sonne im Auto zurückgelassen worden und nach Polizeiangaben durch die Hitze gestorben. Der ältere Mann sei in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) zum Wandern gegangen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der 88-Jährige habe den Wagen am Sonntag auf dem Bahnhofsvorplatz des Ortes geparkt und für das Tier ein Fenster einen Spalt offen gelassen.

dpa