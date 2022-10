Neustadt an der Waldnaab Hund durchs Zimmer geworfen? Halter erhält mehrere Anzeigen

Mail an die Redaktion Vor Ort war klägliches Hundejaulen zu hören, schildert die Polizei. −Symbolbild: Waltraud Grubitzsch/dpa

Altenstadt a.d. Waldnaab.Ein kleiner Hund soll durch ein Zimmer in Neustadt an der Waldnaab geworfen worden sein - diese Meldung hat die Polizei am Samstagabend erreicht.

Vor Ort war klägliches Hundejaulen zu hören, schildert die Polizei. Erst nach mehrmaligen Klopfen habe der Wohnungsinhaber die Tür geöffnet. Bei ihm war der Hund, laut Polizei wirkte er verängstigt.







Cannabis-Aufzuchtanlage in Wohnung

Der Hundehalter habe sich nach Auskunft der Polizei aggressiv gezeigt und wollte die Polizisten nicht in seine Wohnung lassen. Er habe auch versucht, einen Beamten zu schlagen. Die Polizei hat ihm schließlich Handschellen angelegt. Der Mann sei unverletzt geblieben, die Polizeibeamten seien leicht verletzt worden. Auch in Handschellen habe der Mann die Einsatzkräfte noch „mit allen möglichen Schimpfwörtern“ beleidigt.

Schnell war klar, warum der Mann die Polizei nicht in seine Wohnung lassen wollte: Darin war eine Aufzuchtanlage für Cannabis. Sie wurde sichergestellt. Der kleine Hund und auch eine kleine Katze wurden dem Tierheim in Weiden übergeben. Den Mann erwarten Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Tierschutzgesetz sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung.

