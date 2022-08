Landkreis Schweinfurt Hund in der Hitze im Auto gelassen: Tot

Ein Hund wurde in Unterfranken in einem Auto zurückgelassen und ist in der sommerlichen Hitze von bis zu 30 Grad gestorben. Wie die Polizei am Samstag berichtete, entdeckte eine Passantin am Freitag das noch lebende Tier in dem geparkten Fahrzeug in Dittelbrunn (Landkreis Schweinfurt). Als die Beamten eintrafen und die Scheibe einschlugen, war der Rottweiler dann aber tot.

dpa