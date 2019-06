Tiere Hund klettert auf Dach: Bub will ihn retten Um seinen Hund vorm Absturz zu bewahren, ist ein 12-jähriger Bub auf das Dach eines dreistöckigen Hauses geklettert.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Rottweiler blickt in die Kamera. Foto: Federico Gambarini/Archivbild

Würzburg.Der Rottweiler war offenbar im Schreck über einen Staubsauger aus einem Dachfenster gesprungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Bub war alleine zu Hause und kletterte dem Tier nach. Kind und Hund blieben nach dem Missgeschick am Dienstag auf dem Dach in Würzburg sitzen und wurden schließlich von der Feuerwehr gerettet. Der Junge und das Tier blieben unverletzt.