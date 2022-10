Traunstein Hund und Besitzer mit Mistgabel verfolgt

Bis nach Hause verfolgt: Ein Mann in Oberbayern soll einem anderen Mann und dessen Hund mit einer Mistgabel hinterhergelaufen sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 39-jährige Hundebesitzer mit seinem nicht angeleinten Hund am Samstag am Grundstück des 54 Jahre alten Mannes in Chieming (Landkreis Traunstein) vorbeigelaufen. Es handele sich nach Angaben eines Polizeisprechers um einen Bauernhof, der an einer beliebten Gassi-Strecke liegt.

dpa