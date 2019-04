Tiere Hunde in Wohnmobil zurückgelassen Ohne Fressen und Trinken haben zwei Hunde in einem Wohnmobil ausharren müssen, während ihre Besitzerin mehrere Stunden in einem Freizeitpark verbrachte.

Merken

Mail an die Redaktion Ein im Auto eingesperrter Hund. Foto: Stephan Jansen/Archivbild

Günzburg.„Frischluft kam nur über einen schmalen Spalt ins Auto. Es bestand echte Gefahr auf Gesundheitsschäden“, sagte ein Polizeibeamter am Freitag. Ein Mitarbeiter des Freizeitparks in Günzburg hatte die jungen Hunde am Donnerstag im parkenden Wohnmobil bemerkt. Beim Auffinden seien diese offensichtlich erschöpft gewesen. Die Tierpension des Freizeitparks nahm die Hunde vorübergehend auf. Am Freitag wurden sie der Besitzerin wieder übergeben. Gegen die Halterin wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.