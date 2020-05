Anzeige

Tiere Hunde reißen Reh auf Universitätsgelände Zwei Hunde haben ein Reh auf dem Gelände der Universität Würzburg getötet.

Ein Reh flüchtet auf einem Feld. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Würzburg.Die beiden Tiere hetzten den Rehbock über eine Grünfläche und rissen ihn, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Alle Versuche der beiden mutmaßlichen Halter, die Tiere zurückzurufen, seien fehlgeschlagen. Ein Jagdpächter entsorgte den Kadaver.

Die Meldung des Vorfalls am Sonntag durch einen Zeugen habe die Polizei erst am Dienstag erreicht, sagte eine Sprecherin. Wie das Reh auf den Campus in der Innenstadt gelangte, sei unklar. „Es kommt aber ab und zu vor, dass sich einzelne Tiere in Wohngebiete oder die Innenstadt verirren“, so die Polizeisprecherin.