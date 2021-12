Anzeige

Pandemie in Bayern Hunderte bei Corona-Protest in Straubing Die Veranstaltung am Montagabend war laut Polizei angemeldet und verlief friedlich. Es gab auch zwei Gegendemonstrationen.

Mail an die Redaktion In Straubing gab es am Montagabend Veranstaltungen gegen die Corona-Politik. Foto: Jens Wolf/picture alliance/dpa

Straubing.Bis zu 750 Menschen nahmen am Montagabend in Straubing an einer Veranstaltung mit dem Namen „Straubing steht auf - Spaziergang für Menschenrechte, Souveränität, Frieden und Selbstbestimmung“ teil. Das teilt die Polizeiinspektion Straubing mit. Der Aufzug startete mit etwa 600 Teilnehmern am Theresienplatz und ging über Kinseherberg, Unterm Rain, Herzogschloss und Stadtgraben zurück zum Theresienplatz.

Zeitgleich fanden zwei Gegenversammlungen statt. Bei der Versammlung „Solidarisch und mit Bedacht durch die Pandemie“ am Steiner-Thor-Platz nahmen rund 50 Personen teil, bei der Versammlung „Pro Impfen für gesunden Menschenverstand“ am Ludwigsplatz waren zehn Teilnehmer. Alle Versammlungen waren angemeldet und verliefen störungsfrei.