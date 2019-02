Protest Hunderte gingen auf die Straße Auch in Regensburg hatte Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Schwerpunkt war das Uniklinikum – auch morgen wird hier gestreikt.

Von Louisa Knobloch

Mail an die Redaktion Viele Pflegekräfte des Universitätsklinikums Regensburg beteiligten sich an dem Warnstreik. Foto: Louisa Knobloch

Regensburg.Mit Trillerpfeifen und Plakaten sind am Dienstag Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder durch Regensburg gezogen, um ihren Forderungen nach mehr Lohn Nachdruck zu verleihen. Nach ersten Angaben der Gewerkschaft Verdi, die zu dem Warnstreik aufgerufen hatte, beteiligten sich rund 900 Personen an der Aktion. Bestreikt wurde vor allem das Universitätsklinikum Regensburg, wo sich die Gewerkschaftsmitglieder am Dienstagvormittag versammelten. Auch am morgigen Mittwoch soll hier gestreikt werden.

Neben vielen Pflegekräften beteiligten sich auch Mitarbeiter von Universität und OTH Regensburg, des Staatlichen Bauamtes, des Wasserwirtschaftsamtes und der Straßenmeistereien an dem Warnstreik. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie die Gewerkschaft der Polizei waren bei dem Warnstreik vertreten.

Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn

„Gute Arbeit braucht gute Leute und die müssen für ihre Arbeit auch gut bezahlt werden“, forderte Peter Hoffmann vom Verdi Landesbezirk Bayern und erntete viel Applaus. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro mehr pro Monat. Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro mehr pro Monat erhalten. Die Gehaltstabelle für die Krankenpflege soll zudem um 300 Euro aufgestockt werden. „Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht streiken müssten“, sagte Max Gröger, der als Pflegehelfer am Universitätsklinikum arbeitet. „Aber mit Pflege kann man keine Familie ernähren. Das höchste Gut des Menschen ist die Gesundheit, doch dafür wird am wenigsten Geld ausgegeben.“ Neben mehr Lohn waren auch ein besserer Personalschlüssel und weniger Bürokratie Anliegen der Streikenden.

Notfallversorgung ist gewährleistet

Laut Streikleiterin Manuela Dietz musste die OP-Kapazität am Universitätsklinikum am Dienstag und Mittwoch aufgrund der Streiks um 50 Prozent heruntergefahren werden. Die Notfallversorgung und die stationäre Versorgung würden aber gewährleistet bleiben, teilte eine Sprecherin des Klinikums mit. Dazu sei mit Verdi eine Notdienstvereinbarung getroffen worden. „Da der Streik rechtzeitig angekündigt wurde, konnten nicht dringliche Eingriffe und Behandlungen, die regulär für die beiden betroffenen Tage geplant waren, verschoben werden“, so die Sprecherin weiter. Bei manchen Untersuchungen oder Eingriffen könne es an den beiden Streiktagen aber zu Einschränkungen und längeren Wartezeiten kommen.

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft Druck auf die Arbeitgeberseite aufbauen. „Die Arbeitgeber klagen über Fachkräftemangel, haben aber in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt“, sagt Peter Hoffmann. „Stattdessen lehnen sie unsere Forderungen pauschal als zu hoch ab.“ Am Donnerstag kommen die Gewerkschaften und die Vertreter der Länder in Potsdam zu einer dritten Verhandlungsrunde zusammen.

