Corona-Maßnahmen Hunderte Glühweintrinker in München Bevor am Mittwoch die Corona-Regeln verschärft wurden, waren auf einem Platz in München etwa 150 Menschen zusammengekommen.

Mail an die Redaktion Etwa 20 Menschen seien deswegen am Dienstagabend angezeigt worden. Foto: Christoph Schmidt/dpa

München.Hunderte Glühweintrinker hat es am Abend vor der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in München nach draußen gelockt. Etwa 150 Menschen seien auf einem Platz in Schwabing zusammengekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Mehrere Hundert waren es auch in der Maxvorstadt und im Glockenbachviertel.

Nach Lautsprecherdurchsagen der Polizei löste sich die Menge auf. Teilweise hätten sich die Glühweintrinker nicht an die Hygieneregeln gehalten, hieß es weiter. Etwa 20 Menschen seien deswegen am Dienstagabend angezeigt worden. Mit Inkrafttreten des Katastrophenfalls gilt in Bayern seit Mittwoch ein Alkoholverbot in Innenstädten und auf öffentlichen Plätzen. Wohnungen dürfen nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. (dpa)