Anzeige

Fussball Hunderte „Löwen“-Fans mit Spalier vor Derby gegen Bayern II Mehrere hundert Fans mit Fahnen, Schals und blauen Rauchbomben haben die Drittliga-Fußballer von 1860 München auf das Stadtderby gegen den FC Bayern II eingestimmt.

Merken

Mail an die Redaktion Hunderte Fans empfangen den Mannschaftsbus von 1860 München am Grünwalder Stadion. Foto: Matthias Balk/dpa/aktuell

München.Die Anhänger der „Löwen“ geleiteten den Teambus am Sonntag vom Vereinsgelände bis zum Grünwalder Stadion. Begleitet von einem Polizeiaufgebot und unter sehr laxer Auslegung der Corona-Regeln feuerten die Anhänger ihr Team vor dem Anpfiff lautstark an. „Ich bin beeindruckt, was unsere Fans hier veranstalten“, sagte Sportchef Günther Gorenzel bei Magentasport und meinte: „Gefühlt ist ganz München seit mehreren Wochen blau.“

Die 1860-Fans hatten ihre Mannschaft schon vor dem 3:0 gegen 1. FC Kaiserslautern zuletzt mit einem Spalier zum Stadion geleitet. Die „Löwen“ kämpfen um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga.

© dpa-infocom, dpa:210516-99-618863/2