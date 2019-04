Brauchtum Hunderte Rösser beim Georgi-Ritt in Traunstein Hunderte festlich geschmückte Rösser ziehen heute beim traditionellen Georgi-Ritt durch Traunstein zum Ettdorfer Kircherl in Oberbayern.

Geschmückte Pferde beim traditionellen Georgiritt. Foto: Matthias Balk/Archivbild

Traunstein.Begleitet werden sie von Musikkapellen. Bei dem Osterritt zu Ehren des heiligen Georg als Schutzpatron der Pferde und Reiter erbitten die Menschen traditionell den Segen für Tiere, Feldarbeit und den heimischen Stall.

Der Georgi-Ritt in Traunstein ist eine der größten Pferdewallfahrten in Bayern. 2017 wurde er in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Unesco aufgenommen.

Mit dem Umzug verbunden ist in Traunstein der Schwerttanz, der vor Beginn des Rittes und danach auf dem Stadtplatz gezeigt wird. Diese Tradition reicht bis ins Jahr 1530 zurück und symbolisiert den Sieg des Frühlings über den Winter.