Hunderte Zeitungsredakteure protestieren in München

Im Tarifkampf um mehr Gehalt haben rund 500 Redakteure aus Bayern und Baden-Württemberg in München protestiert. Der Bayerische Journalistenverband (BJV) und die Gewerkschaft Verdi hatten im Tarifstreit in der Zeitungsbranche zu der Kundgebung am Dienstag geladen. Die Journalisten trugen Plakate mit Aufschriften wie „Wir sind doch nicht blöd!“ und „Guter Journalismus - Gute Arbeit - Gutes Geld“. Parallel dazu streikten Redakteure in Nürnberg und Würzburg, wie Maria Goblirsch vom BJV sagte. Die fünfte Tarifrunde soll am Mittwoch in Berlin stattfinden.