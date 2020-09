Anzeige

Kriminalität Hungriger Einbrecher bedient sich an Kühlschrank Ein Einbrecher hat in Regensburg seinen Hunger gestillt.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Regensburg.Der Unbekannte sei in der Nacht zu Donnerstag in eine Gaststätte eingestiegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Gestohlen habe er nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch habe er Speisereste aus dem Kühlschrank geklaut. Bei dem Einbruch verursachte er demnach einen Schaden von 500 Euro. Bisher gebe es keine Hinweise, ob der Täter lediglich auf der Suche nach etwas Essbaren war oder eigentlich etwas anderes habe mitnehmen wollen, sagte eine Polizeisprecherin.