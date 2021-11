Anzeige

Kriminalität ICE-Attentäter in der Psychiatrie Nach der Messerattacke laufen die Ermittlungen der Oberpfälzer Polizei auf Hochtouren. Den Opfern geht es besser.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Rund 420 Einsatzkräfte waren am Samstag am Bahnhof Seubersdorf im Einsatz um mehr als 200 Reisende aus dem ICE zu betreuen. Foto: Rath

Neumarkt.Die Messerattacke in einem ICE von Passau nach Hamburg hat nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei keinen islamistischen oder terroristischen Hintergrund. Der mutmaßliche Täter, ein 27-jähriger Syrer, der seit 2014 in Niederbayern lebt, wurde am Sonntag mit Unterbringungsbeschluss ins Bezirksklinikum Regensburg überstellt. Bei einer ersten Untersuchung durch einen psychiatrischen Sachverständigen seien Wahnvorstellungen und paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerhard Neuhof von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bei einer Pressekonferenz im Landratsamt Neumarkt.

# Drei Männer im Alter von 26, 39 und 60 Jahren wurden schwer verletzt. Ein weiterer 60-jähriger Fahrgast suchte später einen Arzt auf. Er habe sich von seinem ersten Opfer verfolgt gefühlt und gedacht, dass der Mann ihn töten wolle, sagte der Angreifer später in einer Befragung. Bei den weiteren Attacken habe er nur noch wie im Traum gehandelt. Am Tag vor der Tat hatte der Mann seine Arbeit verloren. Als ihn die Polizei mit vorgehaltener Waffe im Zug stellte, sagte er: „Ich bin krank, ich brauche Hilfe.“ In seiner Hosentasche wurde das blutverschmierte Klappmesser mit einer acht Zentimeter langen Klinge gefunden.

# Angriffe kamen aus dem Nichts

# Für die Leiterin der Ermittlungen, Kriminaldirektorin Sabine Nagel, waren die Attacken für die Opfer „unvermittelt und unvermutbar“. Der mutmaßliche Täter habe zuvor keinerlei Kommunikationsbeziehung mit den Männern gehabt und er habe sich auch während der Taten nicht geäußert, so Nagel zur Mittelbayerischen. Die Staatsanwaltschaft stuft deshalb zwei der Übergriffe als versuchte Morde ein, eine Attacke als versuchten Totschlag, eine weitere als vorsätzliche Körperverletzung. Die beiden jüngeren Opfer befinden sich noch im Krankenhaus, sie hatten massive Stichverletzungen am Kopf bzw. am Oberkörper. Der 60-Jährige hatte Verletzungen an Kopf und Rumpf. „Alle Opfer sind auf dem Wege der Besserung“, so Nagel gestern.

# Noch am Tattag begann die Polizei im Rahmen einer länderübergreifenden Zusammenarbeit mit Ermittlungen im Umfeld des Mannes. Neben seiner Wohnung in Passau wurden auch Wohnungen im nordrhein-westfälischen Marl und im Thüringer Landkreis Nordhausen durchsucht. Nagel bestätigte, dass Zeugenvernehmungen sowie Durchsuchungsmaßnahmen im Familienkreis des Mannes stattfanden. Es seien aber keine Personen festgenommen worden. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es auch keine weiteren Beschuldigten. „Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich um einen allein handelnden Einzeltäter handelt.“ Die Leitende Ermittlerin schließt aber nicht aus, dass noch neue Erkenntnisse zutage gefördert werden. „Wir sind noch nicht am Ende mit unseren Ermittlungen.“ Im Fokus stünden nun die Auswertung von sichergestellten Gegenständen und Datenträgern. Der Mann sei wegen eines kleineren Betrugsdeliktes vorbestraft gewesen.

# „Er fühlte sich verfolgt“

# Leitender Oberstaatsanwalt Neuhof berichtete, dass der Beschuldigte, seinen Aussagen zufolge, bereits seit geraumer Zeit an Wahnvorstellungen leide. Er habe sich von der Polizei verfolgt gefühlt. Einen realen Hintergrund hätten diese Äußerungen nicht. In psychiatrischer Behandlung habe sich der Mann nicht befunden.

# Polizeipräsident Norbert Zink lobte neben der vorbildlichen Leistung der rund 420 Einsatzkräften die Zivilcourage mehrer Reisender, die sich um die Opfer kümmerten, aber auch versuchten, verbal auf den Täter einzuwirken. Unter dieser besonderen Gefahrensituation im Zug sei diese Leistung höchst anerkennenswert. Seite 3