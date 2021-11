Anzeige

Ermittlungen ICE-Attentat: Täter postete Propaganda Nach der Messerattacke hat die Polizei islamistisches Material bei dem 27-Jährigen gefunden. Er bleibt in der Psychiatrie.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Hunderte Einsatzkräfte eilten unmittelbar nach der Tat an den Bahnhof Seubersdorf. Die Polizei hatte zu einer lebensbedrohlichen Lage alarmiert. Foto: Rath

Seubersdorf.Eineinhalb Wochen nach der blutigen Messerattacke in einem ICE von Regensburg nach Nürnberg, bei der vier Reisende teils schwer verletzt wurden, gibt es eine Wende in den Ermittlungen. Die Polizei hat Datenträger und das Handy des 27-jährigen Syrers ausgewertet und islamistisches Propagandamaterial gefunden. Die Generalstaatsanwaltschaft München – zuständig für extremistisch oder terroristisch motivierte Straftaten – hat den Fall nun übernommen. Wie die Ermittlungen nun weitergehen.

# Die Attacke im Zug hatte am vorvergangenen Samstag bundesweit Aufsehen erregt: Der Täter war unvermittelt mit einem acht Zentimeter langen Messer auf mehrere Reisende losgegangen und hatte vier Männer im Alter zwischen 26 und 60 Jahren erheblich verletzt. Der ICE stoppte im Bahnhof Seubersdorf (Lkr. Neumarkt), wo sich der Angreifer widerstandslos festnehmen ließ. Gegenüber der Polizei hatte der Tatverdächtige geäußert. dass er sich verfolgt fühle und psychiatrische Hilfe benötige. Ein Sachverständiger hatte noch am Tattag ein erstes Gutachten erstellt und kam zu der Auffassung, dass der 2014 nach Deutschland eingereiste Mann, der in Passau lebte, an einer schizophrenen Störung mit Wahnvorstellungen leidet.

# Nach den jetzigen Erkenntnissen aus den Ermittlungen könne aber auch ein islamistischer Hintergrund für die Tat nicht mehr ausgeschlossen werden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Indizien, die in diese Richtung deuten, seien unter anderem Inhalte des Facebook-Accounts des Beschuldigten sowie bei ihm aufgefundene Propagandavideos der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Das Material war auf Datenträgern und dem Handy des Mannes entdeckt worden.

# Die Auswertung der bei der Durchsuchung der Wohnung des 27-Jährigen sichergestellten Unterlagen und Gegenstände dauere an. Weitere Zeugenvernehmungen seien in diese Zusammenhang durchzuführen, hieß es am Dienstag. Die Auswertungen werden wohl noch Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bekräftigte Dr. Klaus Ruhland, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft, eine Aussage, die die leitende Ermittlerin Kriminaldirektorin Sabine Nagel von der Kripo Regenburg bereits am Tag nach der Festnahme getroffen hatte. Es würde weiterhin in alle Richtungen ermittelt, heißt es nun auch seitens der Generalstaatsanwaltschaft. Unmittelbar nach der Tat waren auch Wohnungen von Familie und Freunden des Mannes in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Bayern durchsucht und Personen vernommen worden. Ein Tatverdacht gegen weitere Personen hätte sich zunächst nicht ergeben, hieß es bei einer Pressekonferenz der Polizei.

# Weiteres Gutachten angefordert

# Der Tatverdächtige ist weiterhin in der forensischen Psychiatrie am Bezirksklinikum in Regensburg untergebracht und wird dort vorerst auch weiter behandelt, wie Ruhland gegenüber der Mittelbayerischen bestätigte. Die gerichtlich angeordnete vorläufige Unterbringung gemäß § 126a StPO aufgrund der vorläufigen Einschätzung eines forensisch tätigen Sachverständigen, der eine Schuldunfähigkeit des Beschuldigten aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt bejahte, bleibe bestehen. Die endgültige Beurteilung der Frage, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig oder vermindert schuldfähig im Sinne der §§ 20, 21 StGB war, könne der zuständige Sachbearbeiter der Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) allerdings erst nach Vorliegen einer ausführlichen und abschließenden gutachterlichen Stellungnahme eines Sachverständigen treffen, so der Pressesprecher weiter. Dieses Gutachten werde – nach Anhörung des Verteidigers – so rasch wie möglich in Auftrag gegeben.

# In dem Zug waren bei der Tat über 200 Menschen unterwegs, darunter auch 19 Mitglieder des Regensburger Presseclubs. Die Attacken hatten sich in den Wagen 5 und 4 ereignet. In zwei Fällen laufen die Ermittlungen wegen versuchten Mordes, da die Angriffe für die beiden Opfer unvermittelt kamen.