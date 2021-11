Anzeige

Kriminalität ICE-Bluttat: Das erlebten die Reisenden Augenzeugen berichten der MZ von den schrecklichen Minuten an Bord des Zuges. Presseclub-Mitglieder halfen Schwerverletztem.

Von Isolde Stöcker-Gietl und Philip Hell

Mail an die Redaktion Kurz nach 15 Uhr konnten die Zugpassagiere mit Bussen ihre Heim- oder Weiterreise antreten. Foto: Stöcker-Gietl

Seubersdorf.Im Gasthaus Götz, direkt neben dem Bahnhof in Seubersdorf (Lkr. Neumarkt), ist alles für die gestrandeten Reisenden vorbereitet. Dutzende Rettungswagen parken entlang der Straße. Polizei und Feuerwehr kontrollieren die Zugänge an den eiligst aufgezogenen Flatterbändern. Dahinter versteckt steht seit Samstagmorgen, kurz nach 9 Uhr, der weiße ICE 928, der von Passau auf dem Weg nach Hamburg war. Nun ist der Zug ein Tatort. Wieder einmal.

# Drei Menschen wurden schwer verletzt, als der 27-jährige mutmaßliche Attentäter mit einem Messer auf die Mitreisenden losging. Auch 19 Mitglieder des Regensburger Presseclubs, die ins Nürnberger Zukunftsmuseum wollten, erlebten die Angst im Zug mit und versorgten als Ersthelfer eines der Opfer. „Eine Mitreisende holte ein Haarspray aus der Tasche, um uns vor dem Täter zu wappnen, ein anderer hielt die Tür zu, der Zugführer bewaffnete sich mit einem Feuerlöscher und rannte in Richtung, wo der Täter war“, schildert Hans Scherrer die wenige Minuten dauernde Attacke an Bord. Der Tatverdächtige habe sich wohl im Klo eingeschlossen, so hörten es später die Mitreisenden. „Wir in unserem Abteil haben den Mann nicht gesehen“, sagt Scherrer. Doch sie erlebten die Panik, als mehrere Reisende schreiend durch den Zug liefen und von der Attacke berichteten. Anna-Maria Faust und Renate Kammann aus der Presseclub-Gruppe wollten gerade das Reisegeld einsammeln und wurden von den Flüchtenden zu Boden gerissen. Sie schildern, dass kurzzeitig Verwirrung herrschte, ob mehrere Täter an Bord seien, weil sich ein Reisender in ihrem Abteil so ruhig verhalten habe. „Aber jeder reagiert eben anders.“

# Florian Beck, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Oberpfalz, sagt in einem ersten Statement, dass keines der Opfer, die aus Passau und Regensburg stammten, in Lebensgefahr schwebe, es würden aber Ermittlungen wegen mehrerer versuchter Tötungsdelikte geführt. Die Opfer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Ein Verletzter kann dieses noch am Nachmittag verlassen. Zur Art der Verletzungen macht Beck keine Angaben, auch nicht zum Geschlecht und Alter. Hans Scherrer hat einen jungen Mann, den der Attentäter attackiert hatte, gesehen: „Die Verletzungen müssen sehr schlimm gewesen sein. Er hatte einen Stich direkt neben dem Herzen und viele Stiche am Kopf. Er hat fürchterlich geblutet.“

# Durchsuchung in Passau

# Auf Informationen, die bereits die Runde in der immer größer werdenden Gruppe von Journalisten machten, wonach der mutmaßliche Täter mit syrischer Staatsangehörigkeit womöglich psychische Probleme hatte, geht die Polizei nicht ein. Auch nicht auf die Frage, ob der Attentäter vor der Tat um Hilfe gerufen habe. „Die Hintergründe und die Motivlage sind noch völlig unklar. Wir ermitteln derzeit in alle Richtungen“, sagt Beck. Ebenfalls unbestätigt bleibt zunächst das Gerücht, dass der Attentäter, der 2014 nach Deutschland gekommen sein soll, den Zug in Passau bestiegen hatte. Am Samstagabend wird allerdings bekannt, dass in einem Studentenwohnheim in Passau eine Durchsuchungsaktion stattfindet, die im Zusammenhang mit der Messerattacke steht.

# Unterdessen ist auch der Seubersdorfer Bürgermeister Eduard Meier (CSU‎) zum Bahnhofsgelände geeilt. Er hatte bereits von dem Attentat erfahren, als die Feuerwehr alarmiert wurde. „Im ersten Moment glaubt man gar nicht, was man da liest“, sagt er. Er wurde gebeten, den Bürgersaal in der Gemeinde zu öffnen, um Angehörige von den Zugreisenden dort unterzubringen. Er habe dort mit Familien sprechen können. Die seien schockiert über die Nachricht, sagt er. Bis aus Aschaffenburg seien Personen angereist, um Familienmitglieder abzuholen. Meier zollt den Einsatzkräften Anerkennung für den reibungslosen Ablauf. Presseclubvorsitzender Ludwig Faust ist erleichtert, dass der Täter schnell von einem Sondereinsatzkommando im Zug überwältigt werden konnte. Der Zugführer habe über Lautsprecher über das aktuelle Geschehen informiert. Alles sei ruhig und planvoll abgelaufen. Auch das USK (Unterstützungskommando) sei vor Ort gewesen, berichtete die Mitreisende Danuta Kessler. „Die haben uns alle überprüft.“ Das Gepäck habe man vor der Evakuierung nicht aus dem Zug mitnehmen dürfen, sagt sie.

# Im Gasthaus Götz sind am frühen Nachmittag Kriseninterventionsteams der Polizei eingetroffen, die den Reisenden Gesprächsangebote machen. Auch die Deutsche Bahn hat Krisenmanager geschickt, die sich um die Organisation, aber auch um den Abtransport des Zuges kümmern werden. Als die Zugbegleiter zu ihren Taxis gehen, halten sie die Köpfe demonstrativ gesenkt. Mit der Presse wollen sie nicht sprechen.

# Gegen 15 Uhr entspannt sich dann die Lage. Die Reisenden können mit mehreren Bussen, mit Taxis, mit Rettungsdiensten oder von ihren Angehörigen begleitet die Weiterreise antreten. Auch die meisten Einsatzkräfte ziehen ab. Erst am Abend sind dann auch die Spurensicherungen abgeschlossen. Der Zug kann abtransportiert werden.

# Die Ermittlungen zur Tat, zum Täter und zum möglichen Tatmotiv dauern derweil an. Bei den Reisenden hatte das Geschehen im ICE Erinnerungen an einen ähnlichen Fall 2016 in einem Regionalzug bei Würzburg geweckt. Damals verletzte ein in Deutschland als minderjährig und unbegleitet registrierter Flüchtling aus Südasien fünf Menschen mit einem Beil und einem Messer, vier davon schwer. Der Täter wurde damals von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei erschossen. „Wir sind froh, dass heute nicht noch mehr passiert ist“, sagt Ludwig Faust.