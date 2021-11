Anzeige

Kriminalität ICE-Messerattacke: Das erlebten Reisende Zwei Augenzeugen berichten der MZ von den schrecklichen Minuten an Bord des Zuges. Es kommen erste Details ans Tageslicht.

Von Philip Hell

Merken

Mail an die Redaktion Szenen vom Einsatz am Samstag. Foto: Markus Rath

Seubersdorf.Es hätte ein netter Ausflug werden sollen, doch was eine Regensburger Reisegruppe am Samstagmorgen an Bord des ICE 928 von Passau nach Hamburg erlebte, wurde zu einem Albtraum. Nach derzeitigem Erkenntnisstand stach ein 27-jähriger Mann gegen 9 Uhr während der Fahrt wahllos auf Mitreisende ein. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Zwei davon aus dem Raum Regensburg. Zwei Domstädter, die mit Bekannten im Zug saßen, schildern der Mittelbayerischen, welche dramatischen Szenen sich dort abgespielt haben.

# „Es sind Leute schreiend durch den Zug gerannt“, so die Regensburgerin weiter. Schnell hieß es, dass es im letzten Waggon eine Messerstecherei gegeben habe, bei der drei Menschen verwundet worden seien. „Wir haben gesehen, wie sie die Verletzten abtransportiert haben.“ Die drei Opfer des Messerstechers seien in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei später mit.

# Floh der Täter in die Toilette? #

# Ludwig Faust war ebenfalls Teil der Reisegruppe. Der Regensburger schilderte der Mittelbayerischen vor Ort, dass im Zug schnell die Runde machte, dass sich der Täter im Klo versteckt habe, wo ihn dann das SEK (Sondereinsatzkommando) festgenommen habe.

# Auch das USK (Unterstützungskommando) sei vor Ort gewesen, berichtet Danuta Kessler-Zierroth. „Die haben uns alle überprüft.“ Das Gepäck habe man vor der Evakuierung nicht aus dem Zug mitnehmen dürfen, sagt sie.

# Helle Aufregung im Zug

# Die Regensburger Reisegruppe sei „schockiert“ gewesen, sagt sie. „Der ganze Zug war in heller Aufregung“, sagt ihr Mitreisender Ludwig Faust. Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort, um sich um die Reisenden zu kümmern. „Von unserer Reisegruppe ist niemand verletzt“, sagt Faust erleichtert.