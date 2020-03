Verkehr ICE-Strecke Augsburg-Ulm nach Sperrung freigegeben Die wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis zwischenzeitlich gesperrte ICE-Strecke zwischen Augsburg und Ulm ist wieder freigegeben.

Mail an die Redaktion Es ist das Logo der Deutschen Bahn auf einem Waggon zu sehen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Günzburg.Der Einsatz sei mittlerweile beendet, wie die Deutsche Bahn am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

Zuvor war die Strecke am Montagabend gesperrt worden. Betroffen waren zunächst nur zwei ICE-Züge, die an den Bahnhöfen in Ulm und Leipheim am Gleis warteten. Der Einsatz erfolgte bei Günzburg im gleichnamigen Landkreis. Am nahe gelegenen Bahnhof in Leipheim waren 50 ICE-Fahrgäste ausgestiegen und mit Taxis weiterbefördert worden.