Eishockey Ice Tigers verlieren Hauptsponsor Die Nürnberg Ice Tigers stehen zum Ende der kommenden Saison ohne Namensgeber und Hauptsponsor Thomas Sabo da.

Die Nürnberg Ice Tigers verlieren zum 30. April 2020 ihren bisherigen Hauptsponsor Thomas Sabo. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg.Die Eishockeymannschaft der Nürnberg Ice Tigers verliert zum Ende der kommenden Saison ihren Hauptsponsor und Namensgeber Thomas Sabo.

Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, beendet das Schmuckunternehmen mit Hauptsitz in Lauf an der Pegnitz zum 30. April 2020 sein Engagement und richte seine Marketingaktivitäten neu aus.

Die Suche des Traditionsvereins nach potenziellen Investoren habe „längst begonnen und läuft auf Hochtouren“.

Die Firma Thomas Sabo war im Frühjahr 2009 bei den damals finanziell angeschlagenen Nürnbergern eingestiegen und hatte so den Fortbestand des Eishockey-Standorts gesichert.