Eishockey Ice Tigers verpflichten neuen Torwart Die Nürnberger Erstligist hat Ilja Scharipow unter Vertrag genommen. Er bringt bereits DEL-Erfahrung mit.

Die Nürnberger Ice Tigers haben einen neuen Rückhalt im Kasten.

Nürnberg.Die Nürnberg Ice Tigers haben Ilja Scharipow unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige wechselt vom ESV Kaufbeuren aus der DEL2 zum Verein der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Bei den Franken bildet der Linksfänger in der kommenden Saison zusammen mit Niklas Treutle das Torhüterduo. Der Einjahresvertrag des gebürtigen Russen mit deutschem Pass beinhaltet eine Option für eine zweite Spielzeit, wie die Ice Tigers am Mittwoch mitteilten.

Scharipow bestritt in der vergangenen Saison seine ersten sechs Einsätze in der DEL für die Schwenninger Wild Wings, bevor er im vergangenen Februar nach Kaufbeuren wechselte. Der Neuzugang soll auf der Torhüterposition in „einen gesunden Konkurrenzkampf“ mit Treutle gehen, wie Nürnbergs Sportdirektor André Dietzsch äußerte.