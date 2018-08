Menschen „Ich bin eine Macherin“ Mit 30 hat Caroline Höllein die familieneigene Eisenhütte gerettet. Sie spricht über Verantwortung, ihr Erbe – und Yoga.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Weiß, was sie will: Caroline Höllein Foto: altrofoto.de

In dem Familienbetrieb Carolinenhütte in Kallmünz mit einer rund 300 Jahre langen Tradition stehen derzeit Investitionen auf der Agenda. Foto: Carolinenhütte

Kallmünz.Mit ihrem BMW rauscht Caroline Höllein erst einmal am MZ-Verlagshaus vorbei. Sie hat den Parkplatz übersehen. Beim zweiten Mal biegt sie ein. Die Eisengießerei Carolinenhütte, die Caroline Höllein aus der Pleite geführt hat, kam als Treffpunkt nicht infrage, weil der Betriebsurlaub begonnen hat. Das verspielte Kleid mit roten Herzen täuscht nicht darüber hinweg, dass die 39-Jährige durchsetzungsfähig ist. Auch harte Entscheidungen scheut sie nicht. Höllein beruft sich gerne auf die Familiendynastie. Nur zögerlich verrät die Ökonomin etwas über sich selbst.

Frau Höllein, als Ihr Vater 2011 an Krebs starb, wurde klar, dass die Unternehmensgruppe in finanziellen Schwierigkeiten steckt.

Ich bin von einem Tag auf den anderen aus einer internationalen Projektleitung in Sao Paulo in die Gießerei eingestiegen. Mein Bruder Maximilian studierte. Ich setzte mich in das Büro meines Vaters und ging alle Verträge durch. Das war hart so kurz nach seinem Tod. Mein Vater hatte Fremdkapital für eine andere Firma, die BMB Burglengenfelder Maschinenfabrik, aufgenommen. Die Carolinenhütte haftete für das Darlehen. Er hatte den Markt falsch eingeschätzt – und den Krebs konnte er nicht vorhersehen. Das war für die Familie ein böses Erwachen.

„Die Wut kommt im Nachhinein. Ich war Dauergast am Arbeitsgericht.“ Caroline Höllein, Erbin der Kallmünzer Eisengießerei, über die Kündigungen



Wie ging es weiter?

Wir sind völlig unvorbereitet in diese Situation reingeschlittert, aber mein Bruder und ich sind Kämpfernaturen.

Aufgeben stand nicht zur Debatte. Wir wollten die Traditionsfirma, die unsere Familie 1885 übernommen hatte, nicht den Bach runtergehen lassen.

150 Fachleute haben für die Unternehmensgruppe gearbeitet. Viele mussten gehen.



In Deutschland ist es schwierig, langjährige Mitarbeiter zu kündigen. Wir haben versucht, es so menschlich wie möglich zu machen. Fast 30 Leute waren es insgesamt. Für einige gab es andere Lösungen als die Kündigung. Wir haben mit allen selber geredet und uns nicht vor der Verantwortung gedrückt.

Die meisten waren fassungslos, weil sie seit zehn, 20 oder mehr Jahren in der Eisengießerei gearbeitet hatten. Die Wut kommt im Nachhinein. Ich war Dauergast am Arbeitsgericht Regensburg. Ich weiß, es ist nicht einfach, mit Mitte 50 noch Arbeit zu finden. Für meinen Bruder war es noch schlimmer, weil er in Kallmünz lebt und die Gekündigten beim Einkaufen traf. Ich bin am Wochenende nach München gefahren.

Die Finanzlage der Eisengießerei hat sich stabilisiert, aber wie wird die Zukunft aussehen?

Ich überlege mir fast jeden Tag: Wird unsere Hütte dauerhaft Zukunft haben? Wie kann man sie kontinuierlich anpassen an das, was der Markt fordert? Die Auftragslage ist aktuell bombastisch, aber wir merken den Fachkräftemangel. Als Mittelständler mit körperlich anstrengenden Jobs tun Sie sich schwer. Da ist man nicht so sexy.

Die Eisenhütte ist nach Caroline von Bechtel benannt, deren Ehemann die Gießerei führte und 1830 die Villa erbaute. Heißen Sie deshalb Caroline?

Meine Eltern haben sich entschlossen, dass sie die älteste Tochter nach Haus und Firma benennen.

Wie fühlt man sich, wenn sogar der Ortsteil Carolinenhütte heißt wie das Familienunternehmen?



Wenn man ins Familienunternehmen einsteigt, ist das eine Ehre, aber auch mit Verantwortung verbunden – für Mitarbeiter und Standort. Wenn der Name auch noch „Programm“ ist, wird die Verantwortung offensichtlicher. Mein Ururgroßvater war Ingenieur für Walzwerkbau, suchte einen Betrieb und hat sich in die Oberpfalz verliebt.

Beschreiben Sie bitte Ihr Verhältnis zur Oberpfalz.



Ich bin hier aufgewachsen, habe in Wien und New York studiert. Dort bin ich über ein Praktikum hängengeblieben. Regensburg und zu Hause waren mir zu klein. Bis zum Tod meines Vaters war ich international unterwegs.

War die Rückkehr eine schwierige Entscheidung?



Eine der Schwierigsten meines Lebens.

Zurück zur Oberpfalz.



Die Oberpfalz ist Heimat. Ich bin ein bodenständiger Mensch und hier verwurzelt. Was ich schätze: Der Oberpfälzer spricht geradeheraus und ist traditionsbewusst. Oberpfälzer besitzen Pflichtbewusstsein.

Hier am Land ist vieles auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Alles ist langsamer, bedächtiger. Man läuft nicht jedem Trend hinterher. Im Gegenzug kann die Offenheit für Neues fehlen.

Welches Buch lesen Sie zurzeit?



„Der Ernährungskompass“ von der Bestsellerliste. Er beschreibt, wie Ernährung dazu beiträgt, Alzheimer und Krebs zu vermeiden. Ich finde es interessant, wie stark man mit Essen die Gesundheit beeinflussen kann.

Verändert das Ihr Verhalten?



Ich versuche, eine Balance hinzukriegen zwischen der Arbeitsbelastung und einem gesunden Lebensstil. Ich esse gerne gesund, greife aber im Stress doch zu Süßigkeiten. Ich bin jemand, der sich bewusst Auszeiten nimmt. Ich reise gerne und brauche die Inspiration von außen. Dann kommen mir Ideen. Außerdem laufe ich regelmäßig und mache dynamisches Vinyasa-Yoga. Ich brauche was zum Ausspannen und etwas, das mich in anstrengenden Zeiten erdet.

Was macht Sie glücklich?



Dieses Gestaltenkönnen. Das Unternehmerische liegt mir. Ich bin eine Macherin, aber nicht die Karrierefrau, die sich nur über die Arbeit definiert. Meine Freunde brauche ich.

Sie beraten in München Familienbetriebe, etwa in Nachfolgefragen. Kinder und Karriere – wagen Sie das?



Meine Mutter hat eine Apotheke geleitet und drei Kinder aufgezogen. Ich kenne es also nicht anders. Leider gibt es in Deutschland das Rabenmutter-Thema – und Kita-Plätze fehlen. Das ist schon schwierig. Aber ich glaube, ich könnte es hinkriegen. Wichtig ist, dass man sich nicht in die Opferrolle drängen lässt.

Sie tauchen. Setzen Sie sich für die Ozeane ein?



Ich unterstütze die 4Oceans-Bewegung. Da kann man sich Recycling-Bänder kaufen und dafür wird ein Pfund Plastikmüll aus dem Meer entfernt. Ich versuche, Plastikmüll zu vermeiden und auch keine Kunststoffflaschen zu kaufen. Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Zum Teil trage ich Secondhand-Kleidung.

