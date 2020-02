Menschen „Ich bin eingewurzelt in Regensburg“ Die Archäologin Silvia Codreanu kennt die Oberpfalz von innen wie kaum jemand. An die Donau führten sie ein paar Tote im Dom.

Von Marianne Sperb

Dr. Silvia Codreanu-Windauer in ihrem Büro, hinter sich: der Dom und Kirchentürme. „Das ist der schönste Arbeitsplatz Bayerns."Foto: altrofoto.de

Regensburg.„Ich hab’ hier etwas ganz Schönes für Sie!“ Silvia Codreanu steht am Regal und sucht einen Aufsatz zu Gräbern in Burgweinting. Die 64-Jährige brodelt vor Begeisterung über ihr Lebensthema: die Oberpfalz von innen. Die Archäologin, Leiterin der Außenstelle des Landesamts für Denkmalpflege, ist ein Temperamentsbündel, ihre gute Laune ist amtsbekannt. Wenn sie von Geschichte erzählt, ist es, als ginge eine Falltür auf: Plötzlich steht man mitten im Frühmittelalter oder in der Römerzeit und staunt.

Sie dürften den schönsten Arbeitsplatz Bayerns haben. Empfinden Sie das auch so?



Ich sage immer: Ich bin die Beamtin, die am liebsten Überstunden macht. Schauen Sie nur, dieser Blick! Der Dom, die vielen Kirchtürme. Die paar Minuten, die ich morgens durch den Park zum Büro gehe, läutern einen. Ich bin richtig verliebt in die Königliche Villa. Meine Kollegen und ich, wir fotografieren alle ständig unseren Arbeitsplatz.

Warum kamen Sie 1983 nach Regensburg?



Auslöser war die Bischofsgruft im Dom. Als die Bagger loslegen sollten, kamen romanische Kapitelle zum Vorschein. Ich saß an meiner Dissertation in München, als mein Chef anrief: Frau Codreanu, wir brauchen Sie in Regensburg! Die Jahre im Dom mit Bauforscher Karl Schnieringer waren eine tolle Zeit, mit herrlichen Befunden. Da bin ich in Regensburg eingewurzelt.

Trotzdem wollen Sie am 1. Mai 2021 in Pension gehen.



Und keinen Tag vorher! Die Zeit wird noch sehr ausgefüllt sein. Eine Sache, die befundet werden muss, ist zum Beispiel das Gräberfeld am jetzigen Dörnberg. Wir legten 1500 Gräber frei. Das Spannende: Hier befand sich nicht nur der Zentralfriedhof des römischen Regensburg; der Friedhof wurde bis ins 7. Jahrhundert genutzt. Das zeigt: Regensburg verfügte immer über eine funktionierende Administration.

Was haben Sie beim Großprojekt in Burgweinting erfahren?



Die fantastischen Gräber der Damen vom Herzogshof, ihre wunderbaren Beigaben, verdeutlichen die internationale Dimension dieser frühmittelalterlichen Regensburgerinnen. Man fühlt sich dort am Puls der Geschichte. Die ganze Oberpfalz birgt interessante Dinge, aber Regensburg ist für Archäologen natürlich ein Spielfeld ganz anderer Liga. Das Troja Bayerns! Sie finden hier eine sechs Meter tiefe Schicht, von den Römern bis heute. Aber jede Grabung hat ihr Salz. Und wenn es ein Kirchlein ist, von dem wir feststellen, es wurde 200 oder 300 Jahre früher gebaut als es die schriftlichen Quellen belegen.

Wir beide kennen uns mindestens seit der Grabung am Neupfarrplatz, ein großes Ding damals.



Es handelte sich sogar um eine der umfangreichsten Stadtkerngrabungen in Bayern. Anfangs hieß es, der Platz wird gepflastert, aber dann brauchte dieses Pflaster 1,5 Meter an Unterbau. Wir untersuchten 7000 Quadratmeter – und nicht irgendwelche Häuserreste, sondern das hochbedeutende mittelalterliche Judenviertel. Als wir Ende 1995 auf die Synagoge stießen, lagen die Nerven blank. Die Geschäftsinhaber begannen damals, Front gegen die Dauer-Baustelle zu machen. Also fingen wir an, an Langen Donnerstagen über die Grabung zu führen. Die Menschen strömten! Heute ist der Platz mit dem Karavan-Relief und dem unterirdischen Document nicht mehr anders vorstellbar.

Und Regensburg ist heute Welterbe. Rechneten Sie mit dem Titel?

Wir haben so mitgezittert! Jeder Denkmalpfleger hat ja auch ein winziges Stück zu diesem Titel beigetragen. Bei jüngeren Menschen geht das Bewusstsein verloren, dass Regensburg mehr ist als ein Ort für Einkaufen und Party. Der Grund ist: Viele kommen von auswärts und leben nur einige Jahre hier. Und der Geschichtsunterricht ist dürftig geworden. Aber ich bin Kulturoptimist.

Ein anderer Ort, der Sie begeistert, ist das Niedermünster.

Was das Document dort vermittelt, ist extrem bedeutsam. Wir sehen hier die Wurzeln bayerischer Geschichte. Regensburg ist zur Römerzeit Provinznest – und dann wird es plötzlich eine Metropole von Weltrang. Niedermünster war die größte Kirche Bayerns, in Stein gebaut – in einer Stadt, in der es nur Holzhäuser gab – und doppelt oder drei Mal so hoch wie die Architektur ringsum. Das muss den Menschen den Atem verschlagen haben, so ähnlich wie uns, wenn wir die Wolkenkratzer in New York hochblicken. Fitzelchen von Farbresten zeigen, dass die Wände der Kirche bemalt waren. Das muss die Menschen damals, die ja in einer Welt ohne Bilder lebten, tief beeindruckt haben.

Sie vermitteln Geschichte spannend wie ein Krimi, in einer bildreichen Sprache. Ihr Akzent sagt, dass Sie aus Rumänien stammen. Wo sind Ihre Wurzlen?

Ich bin „Siebenbürger Sächsin“, was aber nichts mit Sachsen zu tun hat. In Kronstadt, wo ich aufwuchs, gab es ein deutsches Gymnasium, auch meine Familie sprach Deutsch. Mein Vater war Ingenieur, meine Mutter Musikerin; sie spielte Cello in der Philharmonie Kronstadt. 1977 reisten wir aus, nach München, wo Verwandte lebten. Aber diese Geschichte würde zu lange dauern. Ich könnte ein Buch darüber schreiben!

Wie schauen Sie auf das neue Bayern-Museum?

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil wir in einer unheimlich spannenden Grabung die Genese eines ganzen Viertels untersuchen konnten. Weinend, weil von Anfang an klar war, dass wir hier eine absolut leere Baugrube hinterlassen werden, wegen der Hochwasserwanne – obwohl wir in Regensburg den Standard etabliert haben, Funde möglichst zu integrieren, so wie Sie es im Degginger-Haus oder im Velodrom sehen.

Man spürt, wie Sie für Ihre Arbeit brennen. Einmal hat Ihr Beruf Sie auch gerettet.

Das stimmt. Vor zwei Jahren ist ganz plötzlich mein Mann gestorben. Ich habe damals sogar überlegt, ob ich nicht über 2021 hinaus im Amt bleiben möchte, doch so viel ich weiß, kann man die Dienstzeit gar nicht verlängern. Aber heute freue ich mich auf ein Enkelkind, das bald geboren wird, auf Reisen und auf ein Buch über Burgweinting, das ich fertig schreiben will.

Wie viele Kinder haben Sie?

Zwei Mädel, eineinige Zwillinge. Sie sind 30 und sie haben beruflich eine eigene Richtung eingeschlagen. Ich habe sie im Urlaub auch nie gequält, Kirchen anzuschauen. Inzwischen fragen sie manchmal aber von sich aus, ob sie eine Führung haben können.

Das Wissen über Damals, ist es so wichtig für das Leben heute?

Unbedingt! In dieser globalen Welt gibt es wenige Identifikationspunkte. Wir tragen, quer über den Globus, die gleichen Jeans und essen die gleiche Pasta. Aber die Regensburger identifizieren sich stark mit ihrer Stadt; das ist gut – für sie und für Regensburg.