Tiere „Ich trainiere die Menschen" Schuld ist nie der Hund, sagt Hundetrainer Martin Rütter. Tiere brauchen Regeln, Beschäftigung – und lernfähige Zweibeiner.

Von Paul Bockholt

Hundetrainer Martin Rütter

Bei Martin Rütter pariert der Hund. Foto: Jens Niering

Herr Rütter, Ihre These ist „Schuld ist nie der Hund“. Wie machen Sie das Hundehaltern bewusst?





Ich halte den Leuten den Spiegel vor. Das Problem ist nämlich wirklich nie der Hund, sondern immer der Mensch. Meist fehlt es ihm an Konsequenz und Disziplin, die unersetzliche Kompetenzen in der Hundeerziehung sind. Es bedarf fester Regeln, an die sich beide halten und ein Bewusstsein für die Bedürfnisse des Tieres. Ich bin immer sehr direkt und ehrlich gegenüber den Menschen, die mit ihren Problemen zu mir kommen. Um den heißen Brei herum zu reden, hilft niemandem und meistens ist der Moment des Augen-Öffnens ein ganz entscheidender.

Wer ist schwerer zu erziehen? Hund oder Herrchen?



Eindeutig Herrchen, und auch Frauchen (lacht). Denn es ist nie DER Problemhund, sondern der Mensch, der seine Einstellungen und Verhaltensweisen überdenken und ändern muss. Deshalb heißt mein Leitspruch auch „Ich trainiere Hunde, aber vor allem ihre Menschen.“

Viele angehende Hundehalter entscheiden sich lieber für einen jungen Zuchthund als für ein Adoptionstier. Was ist Ihr Rat?



Viele Menschen haben den Irrglauben, dass man mit einem Welpen vom Züchter automatisch vor allen Problemen dieser Welt gefeit sei. Das ist natürlich Quatsch. Auch bei Züchtern gibt es gute und schlechte. Oft haben die Leute Angst, einen Tierheim-Hund zu nehmen, weil sie denken, der hat auf jeden Fall eine Schraube locker. Das ist Unsinn. Dass sich ein Hund im Tierheim unter Stressbedingungen hinter Gittern häufig bellend oder verängstigt zeigt, ist klar. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Hunde, die eine zweite Chance bekommen, wahnsinnig dankbar sind. Deswegen rate ich jedem, der über die Anschaffung eines Hundes nachdenkt, zum Gang ins Tierheim.

Worauf kommt es noch an?



Egal ob man sich letztendlich für einen Hund aus dem Tierheim oder vom Züchter entscheidet, sollte man sich im Vorhinein auch immer fragen: Welcher Hund passt überhaupt zu mir und meinen Lebensumständen. Ich muss immer berücksichtigen, welche Bedürfnisse und Charaktereigenschaften habe ich, welche Bedürfnisse und Charaktereigenschaften hat der jeweilige Hund. Ist das miteinander vereinbar? Also unbedingt vor der Anschaffung eine Art Checkliste anfertigen. Und ganz wichtig: Für einen Hund muss man Zeit haben. Ein Hund ist kein Spielzeug, das man bei Bedarf rauskramt und dann wieder wochenlang verstauben lässt.

Nicht nur Halter müssen sich mit dem Verhalten Ihrer Tiere auseinandersetzen. Auch Passanten sind gerade in der Stadt mit ihnen konfrontiert. Was sind die goldenen Regeln für den Umgang mit dem fremden Hund?



Gegenseitige Rücksichtnahme ist hier das oberste Gebot. Die Leine ist hier Pflicht, bei Verdacht auf Gefährlichkeit auch ein Maulkorb. Glücklicherweise halten sich die meisten Hundehalter daran und leinen ihren Hund an, wenn sie sich in der Stadt aufhalten oder aber einem Menschen ohne Hund begegnen. Führt der Entgegenkommende jedoch einen Hund mit sich, ist oftmals alles vergessen. Dieser Mensch hat ja schließlich selbst einen Hund und weiß um das Bedürfnis des Hundes, frei zu laufen und Hundekontakte auszuleben. Aber auch hier sollten alle Hundehalter Rücksicht aufeinander nehmen, denn nicht jeder Hund kann Kontakt zu anderen Hunden haben. Gründe dafür gibt es viele, sei es, weil die Hündin gerade läufig ist oder der Hund krank ist. Auf der anderen Seite sollten die hundelosen Zeitgenossen nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen. Denn nicht jeder Vierbeiner mutiert draußen automatisch zum allesfressenden Ungeheuer.

In Regensburg beobachten wir den Trend, dass auch immer mehr Stadtbewohner große, bewegungsintensive Hunde halten. Gut oder schlecht?



Das Entscheidende ist ja nicht, ob ein Hund in der Stadt oder auf dem Land lebt, sondern eine angemessen Auslastung. Es reicht den meisten Hunden eben nicht, dreimal am Tag zehn Minuten monoton um den Block zu laufen, ohne dass etwas Spannendes passiert. Wenn ein Hund adäquat beschäftigt wird, ist es ihm letztlich völlig egal, ob er in einer 20 Quadratmeter großen Stadtwohnung oder in der Landhaus-Villa mit persönlichem Diener lebt. Das Wichtigste ist also: Alle Hunde müssen ausreichend beschäftigt und gefordert werden, und das sowohl geistig als auch körperlich. Und ob Wohnung, Haus, Garten oder freie Natur – probate Übungen, Trainingsformen und Spielchen existieren für jeden Lebensraum und für jeden Hund zuhauf.

Gibt es selbst für Sie hoffnungslose Fälle?



Hoffnungslose Fälle gibt es natürlich, das zeigen wir auch in meiner Sendung „Der Hundeprofi“. Es ist aber in der Regel nicht so, dass der Hund nicht mehr lernfähig oder reparabel, sondern die Beziehung zwischen dem Menschen und dem Hund derart belastet ist, dass es keinen Sinn mehr macht. Statistisch gesehen sprechen wir hier von einem Hund pro Jahr.

Denken Sie, dass ein Hund bei familiären Problemen eine Lösung sein kann?



Das kann man so grundsätzlich nicht sagen. Denn wie unterschiedlich können familiäre Probleme gewichtet sein! Sagen wir es so: Wenn der jüngste Sohn auf seinem Zwischenzeugnis nur Sechser stehen hat, kann auch der Hund nicht helfen (lacht). Aber ganz allgemein gilt: Hunde können in der Tat sehr viel beim Menschen bewegen. Es existieren Studien, die die positive Wirkung sogar durch die bloße Anwesenheit eines Hundes belegen: Sie reduziert Stress, beruhigt und hilft Ängste oder Unsicherheiten zu überwinden.

Was wollen Sie in den Köpfen der Menschen noch bewegen? Ist nicht zum Thema Hund alles hundertmal durchgekaut?



Auf keinen Fall, sonst würde ja nicht immer noch so vieles schief laufen. Mein Anspruch ist in erster Linie immer die Aufklärung. Ich möchte den Menschen vermitteln, dass sie für die Probleme, die sie mit ihren Hunden haben, selbst verantwortlich sind und sie ihre Einstellungen und Verhaltensweisen verändern müssen. Ich gebe ihnen wertvolle Tipps mit auf den Weg, aber ich trete nicht als Oberlehrer auf und halte keinen Vortrag. Für die Zuschauer gibt es in den Geschichten, die ich erzähle, einen hohen Wiedererkennungswert, aus dem sie ihre Lehren ziehen und dabei natürlich auch herzlich lachen können. Ich werde als Anwalt für alle Hunde sprechen, die immer auf der Anklagebank sitzen und ganz eindeutig freigesprochen werden müssen. Neben all dem Spaß geht es aber natürlich auch wieder darum, den Zuschauern den Spiegel der Wahrheit vors Gesicht zu halten. Denn es ist ja eigentlich klar, wer es wirklich verbockt hat. Schuld ist nie der Hund!

