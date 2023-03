Demonstration IG Metall demonstriert mit Söder gegen zu hohe Strompreise

Die Industriegewerkschaften sehen wegen der hohen Strompreise in Deutschland Hunderttausende Jobs in Gefahr. In der Stahl-, Chemie- und Baustoffindustrie drohten Standortschließungen, erklärten die Gewerkschaften IG Metall, IG BCE und IG BAU am Dienstag in Berlin und riefen zu einem bundesweiten Aktionstag auf. Der bayerische IG-Metall-Chef Johann Horn will am Donnerstag mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Kundgebung in Meitingen bei Augsburg, dem Standort der Lech-Stahlwerke, auftreten.

dpa