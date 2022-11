Arbeitsniederlegungen am Montag IG Metall fordert mehr Lohn: Streiks in Niederbayern und der Oberpfalz

Mail an die Redaktion Die IG Metall Bayern kündigt „massive Warnstreikwelle“ an und ruft am Montag zu Warnstreiks auf. −Symbolbild: Thomas Banneyer/dpa

Pirk.In Niederbayern, der Oberpfalz und in Unterfranken legen Beschäftigte am Montag die Arbeit nieder. Die IG Metall Bayern pocht im Streit um acht Prozent mehr Lohn darauf, dass sich die Arbeitnehmer „besinnen“ und hat eine „massive zweite Warnstreikwelle“ ab Dienstag angekündigt.

Am Montag ruft die IG Metall zu Warnstreiks in Unterfranken, Niederbayern und der Oberpfalz auf. In Ergolding (Landkreis Landshut) legen die Beschäftigten von Spie für zwei Stunden die Arbeit nieder und kommen zu einer Kundgebung zusammen. Auch die Frühschicht von Mahle-Behr in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) tritt in den Warnstreik und veranstaltet eine Kundgebung. Bei Constantia im oberpfälzischen Pirk (Kreis Neustadt an der Waldnaab) unterbrechen alle Schichten ihre Arbeit für eine Warnstreik-Kundgebung. Bei WIKA im unterfränkischen Klingenberg-Trennfurt (Landkreis Miltenberg) schließen sich auch die Beschäftigten von Kuka und Ziemann Holvrieka einer gemeinsamen Kundgebung an. Der Warnstreik dauert dort vier bis fünf Stunden.







Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern, sagt: „Übers Wochenende haben die Arbeitgeber hoffentlich die Zeit zum Nachdenken und Besinnen genutzt, ob sie ihren Beschäftigten nicht bald eine Prozentzahl anbieten wollen. Auch Montag wird es in Bayern Warnstreiks geben. Ab Dienstag wird dann eine massive zweite Warnstreikwelle über die bayerischen Betriebe rollen.“

Die IG Metall fordert in dem bundesweiten Tarifkonflikt die rund 855.000 Beschäftigten in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Lohn bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bei 30 Monaten Laufzeit einmalig 3000 Euro netto sowie eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.

