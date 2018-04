Auto

IG Metall will Staatshilfe für Batteriezellenfabrik

Die IG Metall fordert Subventionen in Milliardenhöhe für eine Batteriezellenfabrik für Elektroautos in Bayern. Die Autoindustrie mit 400 000 Arbeitsplätzen im Freistaat dürfe nicht von Batteriezellen aus Asien abhängig werden, hieß es. „Die Staatsregierung soll Geld in die Hand nehmen, um ein Konsortium zustande zu bringen, das die Zelle nicht nur erforscht, sondern auch fertigt“, sagte der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler der Deutschen Presse-Agentur. „Das wird sich auszahlen.“.