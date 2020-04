Anzeige

Tiere Igel erwachen aus Winterschlaf: Zählaktion beginnt Mit dem frühlingshaften Wetter sind die ersten Igel aus ihrem Winterschlaf erwacht.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Igel in einem Garten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hilpoltstein.„Die ersten Meldungen von rund 270 in Bayern umherwandernden Igeln haben uns bereits erreicht“, teilte Annika Lange, Igel-Expertin beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein, mit. Sie rief Naturfreunde dazu auf, beobachtete Igel dem LBV zu melden. Die Igel-Zählaktion gibt es seit 2015 und soll den Naturschützern dabei helfen, mehr über die Tiere zu erfahren und konkrete Schutzmaßnahmen zu entwickeln.

Obwohl der Igel anpassungsfähig und ein wahrer Überlebenskünstler sei, stehe er mittlerweile auf der Vorwarnliste der Roten Liste bedrohter Säugetiere in Bayern, so Lange. Auf der Suche nach Futter müssten die Igel zum Teil weite Strecken zurücklegen, da es derzeit noch wenige Insekten gebe. Wer den Tieren helfen möchte, könne eine Schale Wasser oder Katzenfutter in den Garten stellen.

Wer bei der Zählaktion mitmachen möchte, kann jeden lebendigen oder toten Igel online unter www.igel-in-bayern.de melden oder die gleichnamige App nutzen. Wer regelmäßig die gleiche Strecke fährt, kann sich außerdem als „Igel-Pendler“ registrieren.