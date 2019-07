Interview Ignaz Flötzinger trickst nicht! Schauspieler Daniel Christensen über liebenswerte Chaoten, bayerisches Bier in Berlin und die kostbare Flötzinger-Brille.

Von Angela Sonntag

Merken

Mail an die Redaktion Daniel Christensen – der wandelbare bayerische Schauspieler aus Berlin. Foto: Stefan Klüter

München.Ignaz Flötzinger ist der geborene Loser. Bei Niederkaltenkirchens Heizungspfuscher geht eigentlich so ziemlich alles schief. „Aber deshalb lieben wir ihn, das macht ihn sympathisch“, sagt Daniel Christensen über ihn. Der 40-jährige Schauspieler spielt mittlerweile schon zum sechsten Mal, in „Leberkäsjunkie“ (Kinostart: 1. August), den liebenswerten Chaoten in den Eberhofer-Krimis. Mit seiner Paraderolle hat Daniel Christensen aber nicht allzu viel gemein, nicht zuletzt erkennt man ihn ohne die berühmte Flötzinger-Brille und sein recht dialektfreies Hochdeutsch gar nicht als Flötzinger. Bei unserem Gespräch hat Christensen dennoch viel Sympathie für die Figur übrig, ebenso wie für Regensburg, eine Stadt, die für ihn in einem Ranking gleich nach großen Metropolen kommt.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

######### ## ###### ##### ### ### ############# ######################. ### ####### ###### ### ###################### ## #########. ## #### #### ## ###### ### ### ############ #########. ### ####### ### ### ### ####, #### ### ################# ### ### ################ ######### ##### ##############. ## ### ######### #####, #### ## ### ##### ####### ###, #### ##### ###### ##### ### ### ###### ##### ## ####. ####### ######### ## #### ### ##### ####, ##### #### ##### ###### ###. ## ### #### ##### „##############“. ### ######, ### ##### ####### ##### ############ ##########. ## ###########: ## ####### ### ### ########, ##### ###, ##### ###### ###, ##### ### ###### ####### ### ##### #### ######## ###### ###### ##### ### ######## ######. ### ### ######### ##### ##### ##### #### ########, #### ### ### ### ## ##### ######## #### ###### #### #####. #### #### ### ### #### ######### ####### ### ####### ######. ### ### ### ####### ##### ########-#####.

###### ##### ########## ### ###### ### ###### ########### ####?

##...#### #### #####! ### ###### ### ## ### ### #### ############, ### #### ######## ######## ### ##### ######## ########## ########, ### #### ## ### ## ##### ####### ###### ######. ####### ### ## ###################. ### ##### ##### ### ##### ##########, #### ### ###### ############: #### ### ## ### ######### ####, ### #### ### #########. ### #### ### ## ######## ############## ##### ##########, ## ### #### #### ##########.

## #### ## #######. ## ####### ## ### ############ ### ############ ########### ###########-##### ### ####### #####, ##### #### ### ##### #### ## ######...

##, ### ######. ### ### ## ########## ## ### #######, ## ########## ############, #### ##### #### ### ## ######. ### ### #### ##### ### #### ##### ##### #### ## ###### ####### ### #### ### ##### ###### ### #### ######## ### ######: #### #### ### ###### ######. ############ ### ### #### #### ###### #######. ### ### ##### ########### ########. ### ##### ##### #####. #### ### ### #### #### ######. ### #### ### #### ### ### ######-####### ###########. ## ### ######, ####, ### ##### #. #### ##### #######, #### ####### ### ### ##### # ### ##########. ########## ### #### ####, #### ###### #####. ########, ############# ########, #### ##### #########. ### ###### ### ### ### ##### ##### ## ####### ## ########## ######## ### ### ### ###### ## ######### ## #### ####### #### – ### ### #### ##### ###### ### – ### ### ### #### ########## ########, ## ### ## ########. ### ### #### ## #######, #### #### #### ## #### ### #######. ####### ##### ### ########## ### ###### #### ##### ##########. ########## ### ### ###### #### ### ## ############# ####### ######### ####### (#####). ### #### ### ##### #### #####, ### ### ######, #### ## ##### #### ######-########. ## ## ### #### ####, #### ### #### #####. #### ### ###### ### ###### #### ########## ######.

### #### ## ##### ##### ##### ########## ##########?

######### #### ### ##### ##### ##### ######## #### ### ###### ############ ### ### ################. ### ### ######## ########## ### ##### ##### ### ##### ########, ### #### „##### ## ###### ######“. ##### ####### ##, ### ## ##. #### ####### ### ### ### ######## ##### ############. ## ##########, #### ## ##### ####, ### ### ###### ##### ###### ###, ## ### #### #######. #### ######### ##### ## ##### ########### ######. ####### ######### ### ######## ### ### ########. ### ######### ####### ### ##### #####. ## ### #### #########, ##### ### #### ######## ##### ### ### #### ### ###########. ### #### ### ### ##### ### ### ##### ########## #######. ##### ### #### #### ####### ###### ##### ### ### #####, ### #### ########## ### ##############, ########## ### ### ####### ######## ##### #####. ## ###### ## #### #### #### ## ######## ###### ### „##### ########## ######?“. ## ##### ### ####### #####, ## ### #####, ####### ###### #####: „### ###### #### ### ####’#!“ ##############, #### #### #############, ####### ## ####### ## ######## ## ###### ### #############, #### ## ##### ######### ###. ##### ########## ####### #####. ##### ###### #### ## ##### ### ##############, #### ### ### ########## ### #### ###. ######## #### ### ### ##### #### ### ############ ### ###### ############# #########. ### ##### ###### ##### ########### ### ###### #####, ### ### ## #### ############ ###. ##### ########## ### ### ########, ##### ### ## ##### ## ###### ####.

##### ########## ### ## ##### ### ##### ###########. ### ## #### #### ##, #### ##### – ############ ############## #### ## ###### – #### ############# ### ########## #####?

## ##### ###### ##. ## ###### ##### ####### #### #######. ### #### ##### ### ####### ############ ######, ## ### ### ####### ######## ### ######, #### #### ### ###### ### ### #### ###### ######### ##### ####### ### #### ##### ### ##########. ### ### ############## ######## ####, ###### #### ## ### ### ######## #### #### ### #### ########### ##. #### ### ####### ###### ### #####. ### ###### #### ###########, #### ### ## ### ###### ###. #### ### ## ### ######-####. ### ####### ### #### ## ### ####. ### ##### ########## ##### #### ### ##### #############, #### ### ##### #### ##### ###### ##### ## ########## ###### ######. ### ### ###### ### ### ######### ######.

######### ####### ###### ### ##### ######### ### ## #### ##### ## ##########...

##, ###, ### ## ##### #### ###### ##, ### ## ### ##### ###. ## #### ######### ##### #######. ### ### ### ## #### #### ##, #### ### ###### ########### #######. ### ### #### ### ########## #######, „#### # ####’ #### ## #### ### ## #####’#“ (#####). ### ### ### #### #### ## ### ##### ### ##### ##########. #### ### ### ####### ############## ######### ### ### ########## ### ########, #### #### ### ######### ###### ### ### ##### ######### #######. ### ###### ########### ### ### ##### ########## #### ######### #####.

### #########-###### #### ## ###### ########## ### ############# ##########. ### #### ###### ### #### ## ### ######? ###### ## ##### ### ### #########-#### ## ######?

########### ##### ####. ### ##### ### ### ######## ## ### #########. ### #####, ### ### ###########, ###### ### #### ################# ########. ## ### ## ## ###### ##########, #### #### ##### #### ########## ### ##### #### ### ##### #### ## ### ####### ### #### ############### ##########.

### ###### #### ### #### ##### #### ## ######. #### #### ### ###### ####. ### ####### ## ###### ######## ########?

### ######### ### ####### ##### ## ##### #########-############ ###. ### #### ####### ### #######. ### ###### ## #### ############ ### ## ### ### ###### ############. ## #### ##### ### ######: „#### ##########, ###### # ### ## ###, # ### ## ###########, ## ####’ ## ### # #####!“ ### ### ###### ### #####. ### ##### ######, ### #### ##### #######. ### ######, ##### #### ### ###### #################### ###### ### ####### ### ### ########### ## ##########. ###### ##### #### ###### ## ### ########### ### ############ ###### ##### ####### #####, ### ### ##### #######, ####: ### ###### ####### ###, ### ### ######. ### ############# ######## ####### – ### ######## #### ######### ###. #### ## ###### ############ ### ######## #### #### ######## ###### ##### ### ##### ### #### ########, ### ### #### ######### ### ### ####### #########. ### ##### ### ################### ###### ### ########### ### ### ###### ##### ### ############, #### #### ##### ### ### ### ####### ### ### ############## ##########, #### ## ## #### ###, ### ### ######### ######### ## ######### ####### ### ######. ### ### ### ######, #### ### ###### ######## ## ######. ### ######, ### ### ### ### ######, ##### ### ##### ## ### #############. ############ ############ ##, #### ### ########## ##### ### #### ### ############# #####, ### ### ########. ## ### ## ### ######## ### ###-###-###-#######. ### ###### ### ##### ######### ### ### ###### ### ###### #####. ### #### ########## #### ### ######## ########, #### ### #### ##### #####.

## ######### #### „##############“ #### ## ## ### ########. ##### ######### #### ### ##### ######## ########-###### ##########. ### #### ### #### ### ########## #### ############ ########?

####!

#### ### ########## #### ### ### ##### ### ## ##### ## ######...

## ####### ### #### ########### ####. ## ###### ######, ### ###### #### #### ######## ####. ### ### ##### #########. ## #### ### #### ####### ##### ## ######-#########, ##### ###########, ## ##### ### ##########. #### ### #### ### ######### ######### (#####). ### ### ### ##### #### ## ### ########### ####. ### ##### ### ##### ### ##########.

### ### #### ### #### ########-######-#######?

##### #### ## ####. ### #### ##### #### ######, #### ### ## ########## ###, #### ### ## ### ##### ####### #### ### #### ########-###### ### ##### #### ####. #### ##### #### ## #### #### ## #######.

## ##### #### ###### ######## ### ############### ###, ### ### ### ### #####-############ ##### ##### ######### ####: ##### ########### ######### #### ##### ### #######. ### ### ## ## ###?

## ####### ####### ### ### ## #### ### ######### ### ### ### ########## ##-######-#######-####. ##### ########### ### ####### #### #######. ## ### ##### ### #####-##########-###################-###### ### ### ##############. ### ##### ##### ### ### #######. ##### ########### ### ######## ### ###### ###, #### ###### ### ## ### ####### #### ####### ### ###.

### ### ## ### ### ##########-###### ### ####? ### ######### #### ## ### ######### ### ## ##### #### ########### ####...

...### ### ### ##### #### # ####### #### ##########. ### ##### ## ###### ### ########## ####, ####### ### ### ########## ### #########. ### #### ####### #######, ### #### ## #### ####### ###. ### ############ #### ### #### ## ####### ### ########## ### ### #####, #### ##### ####### ###### ######### ####. ############ ###### ### ##########, #### ## ### ### ###### ######### #### ###### ####. ### ##### ########## #### ## ## ### ####### ### #### #### ####### ##### ###########. ### ### ### ########## ###### ## – ### ### ########## ####, ### ### ## –, ## ### ######, #### ## „# ######“, ##### ### ### ######## #####. ### #### ### ##### #### ###### #########. ## #### #### ###### ## #### „###############“, ## #### ########## ## ####### ##### ###### ### ### ####### ##### ###### #### #########, ## ### #### ### ###########-########, ### ### #### ### ####### ### ######, ### ## ##### ### #### ####. ######### ####### ### ######, #### ## #### ###### #######. ### ### ### ### ###### ########### #####, ## ###### ######-######, ## ## ### ######### ### ####### ##### ####, #### ### ### #### ###### ######## ### ### ####### ##########. ############# ### ### ### ##### ########## ####### ### ##### ###### #######. #### ### ### ###### ### ### ###### ######## ### ### #### #### ## #### ###, #### ### #### ###### #####: „### ### ### ##########!“ #### ### ###### #### ## ### ####-###### ####, ###### ### ### #######. ### ## ### ######## ### ######.

#### ##### ###### ##### ### ######## ### #########-##### ### ####. ### ## #### ##, #### ### #### ### ########## ### #### ## ######, ## ### ####### ####, ##### ######?

####, ## ###### #### ##### ### ############. ### ###### ## ########### #### ########. ### ###### ### ##################. ### ####, ## ### ####### ####, ### #### #######, #### ####### ###### ### #### ##### ###########, #### ## ##### ###### ##### #### ####. #### ##### ### #### ## ### #### ######## ### – ##### ########## #########, ### ### #### ############## #### #### ########. ## #### #### ### #### ##### #####: ## ###### ###### #### ### #### ##### ###### ### #########-##### #######.

### #### ### #### ######### ### ### ###############, ### ### ################ ######## ### ######-###### ### ### ##### ######## ###. ### ####### ### ### ####### ### ############### ###### ### ## ####### #######.