Handwerk IHK: Neuer Vorstand für die Ausbildung Der Berufsbildungsausschuss kümmert sich um die Ausbildung. Michael Mändl und Alexander Schmid sind die neuen Vorsitzenden.

Die neuen Vorsitzenden Michael Mändl von der BBZ Berufsbildungszentrum GmbH (l., Arbeitgeber-Vertreter) und Alexander Schmid von der BMW AG (r., Arbeitnehmer-Vertreter) des IHK-Berufsbildungsausschusses mit dem Ausschuss-Geschäftsführer Ralf Kohl von der IHK.

Regensburg.Rund 14 000 junge Menschen absolvieren in der Oberpfalz und im Landkreis Kelheim momentan eine Ausbildung in einem von 160 Berufen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Um die Interessen der regionalen Ausbildungsbetriebe durchzusetzen, gibt es den Berufsbildungsausschuss der IHK Regensburg für die Oberpfalz und Kelheim. Das Expertengremium besteht zu gleichen Teilen aus Vertretern der Berufsschulen, Ausbildungsbetriebe und Arbeitnehmervertreter. Am Mittwoch wurden die Vorsitzenden neu gewählt, die jetzt bis zum Jahr 2023 im Amt bleiben: Michael Mändl von der BBZ Berufsbildungszentrum GmbH in Schwandorf als Arbeitgeber-Vertreter und Alexander Schmid von der BMW AG in Regensburg als Arbeitnehmer-Vertreter.

Der Ausschuss kümmert sich unter anderem darum, die Qualität der Ausbildung zu sichern. Und: „Der Ausschuss stellt sicher, dass die Bedarfe der regionalen Wirtschaft im Bildungsbereich abgedeckt werden können,“ erklärten die Ausschussvorsitzenden Mändl und Schmid im Rahmen einer Pressemitteilung.

Neben der Wahl der Vorsitzenden war auch die Ausbildungssituation ein Thema bei dem Treffen am Mittwoch. Demnach seien zum Ausbildungsbeginn 2018/19 rund 85 Prozent der verfügbaren Ausbildungsplätze besetzt gewesen. Die IHK habe aber auch feststellen müssen, dass sich gerade in der nördlichen Oberpfalz oft keine Bewerber mehr finden ließen.

