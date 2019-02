In eigener Sache Ihre MZ kommt heute später Aufgrund von Blitzeis in vielen Bezirken kommt es zu Zustellproblemen. Das ePaper ist heute für alle frei zugänglich.

Regensburg.Am Freitag, 8. Februar, wird sich die Zustellung der Mittelbayerischen Zeitung aufgrund des Auftretens von Blitzeis auf vielen Straßen und Nebenstrecken in vielen Bezirken deutlich verzögern. Das ePaper ist unter https://epaper.mittelbayerische.de freigeschaltet und dort bis am Freitag in den Nachmittagsstunden direkt ohne Zugangsdaten abrufbar. Der Zugang über die Apps ist ebenfalls vom Login freigeschaltet.