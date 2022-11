Schulen Illegale Dateien auf Schülerhandys: Kampagne gestartet

Beleidigungen, rassistische Sprüche oder kinderpornografisches Material werden immer wieder auch in Klassenchats verschickt. Die Kampagne „Mach Dein Handy nicht zur Waffe“ von Justiz- und Kultusministerium will Schülerinnen und Schülern in Bayern verdeutlichen, wie schnell sie sich strafbar machen können. Am Montag stellte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) das bereits 2021 gestartete Projekt vor Gymnasiasten in Straubing vor.

dpa