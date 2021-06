Anzeige

Kriminalität Illegale Einreise auf Güterzug aus Italien Mehrere Menschen sind auf einem Güterzug aus Italien illegal nach Deutschland eingereist.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

München.Nach Angaben der Bundespolizei vom Samstag waren am Donnerstagmorgen mehrere Menschen von einem aus Verona kommenden Güterzug an einem Münchner Bahnhof abgesprungen. Außer einer 25-Jährigen aus Kamerun und ihrem dreijährigen Kleinkind konnte die Polizei den Angaben zufolge keinen der Mitreisenden mehr finden. Zur Suche wurde zwischenzeitlich auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die 25-Jährige und ihr Kind wurden nach einer Befragung und Regelung der Formalia in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht, wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:210619-99-58403/2