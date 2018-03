Kriminalität Illegale Munition in Grafenwöhr gefunden In einem Privathaus entdeckte die Polizei gefährliche Munition. Teile mussten vor Ort gesprengt werden.

Ein Munitionsfund in Grafenwöhr hatte einen Großeinsatz zur Folge. Foto: Bastian Winter

Grafenwöhr.In einem Privathaus in Grafenwöhr hat die Polizei bei einer Durchsuchung große Mengen von Waffen und Munition entdeckt. Wie die Beamten am Montag mitteilten, mussten einige Häuser in dem Straßenzug evakuiert werden, weil Spezialkräfte Teile der großkalibrigen Munition als gefährlich einstuften. Die Munition wurde abtransportiert und teils sogar vor Ort gesprengt.

Ein Bewohner des Hauses war am Sonntag aufgefallen, da er sich unerlaubt auf dem dortigen Truppenübungsplatz aufgehalten hatte. Bei einer anschließenden polizeilichen Kontrolle stellten Beamte der Polizeiinspektion Eschenbach fest, dass der Mann in Besitz illegaler Munition war.

Ein, in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden beantragter Durchsuchungsbefehl, wurde daraufhin am Montag vollzogen. Hierbei fanden die Polizisten aus Eschenbach einige Waffen und eine Vielzahl von Munition – teils im Großkaliber – auf.

Für die Zeit des Abtransportes beziehungsweise der sicheren Sprengung von Munitionsteilen mussten gegen 15:45 Uhr zwei Einfamilienhäuser evakuiert und die Straße für eine knappe halbe Stunde um den gefährdeten Bereich gesperrt werden. Nach erfolgreichem Abtransport der gefährlichen Gegenstände konnten die Bewohner wieder in ihre Gebäude zurückkehren.

Gegen den Besitzer der Waffen und der Munition ermittelt nun die Kriminalpolizei Weiden unter anderem wegen Verstöße nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.

