Kriminalität Illegale Party auf Ex-Bundeswehrschießanlage Von einer ehemaligen Schießanlage der Bundeswehr in Freising sind etwa 100 Jugendliche vor der Polizei geflüchtet.

Eine Polizistin Blickt zu Passanten mit Masken. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Freising.Sie hatten sich dort unberechtigten Zugang zum Gelände verschafft und wollten dort feiern, wie die Polizei mitteilte.

Nachdem die Beamten in der Nacht zum Montag mehrere Fahrräder an einem Kreisverkehr sahen, fuhren sie zu der ehemaligen Schießanlage - dort werden bekanntermaßen häufig Partys gefeiert. Demnach kamen ihnen bereits auf dem Weg Jugendliche entgegen. Als die Beamten an der Schießanlage ankamen, flüchteten etwa 100 Personen vom Gelände. Im angrenzenden Waldgebiet fanden die Polizisten ein Zaun-Element. Zudem entdeckten sie eine Bühne samt Musikanlage und Generator - die Besitzer stellten sich der Polizei.

Die Türgriffe und die Frontscheibe des Streifenwagens, der am Waldweg stand, wurde von unbekannten Personen angespuckt. Nun wird geklärt, ob gegen die Jugendlichen mittels Strafantrag ermittelt werden soll.

