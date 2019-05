Kriminalität Illegaler Hundezüchter verrät sich selbst bei der Polizei Erst wird bei einem 37-Jährigen in Unterfranken Marihuana sichergestellt, dann verrät er der Polizei auch noch wo seine illegale Hundezucht ist.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Partenstein.Der Mann wurde bei einer Verkehrskontrolle in Partenstein (Landkreis Main-Spessart) aufgehalten und hatte Marihuana bei sich. Außerdem gab er zu, noch weitere Drogen in seiner Gartenlaube zu haben, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.

Als die Beamten zu der Hütte fuhren, fanden sie dort zehn Welpen und sieben weitere Hunde. Der 37-Jährige hatte dort illegal Pitbulls gezüchtet und diese für je 1800 Euro auf Facebook zum Kauf angeboten. Nach Angaben der Polizei wollte sich der Mann um die fehlende Genehmigung noch kümmern. Die Tiere durften erst mal bei ihm bleiben.