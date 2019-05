Bauwerk Im bayerischen Landtag tropft es Das Glasdach über dem Plenarsaal ist undicht – obwohl es seit seiner Errichtung 2005 immer wieder abgedichtet wurde.

Mail an die Redaktion Die Abgeordneten müssen keine Tropfen von oben befürchten. Foto: Peter Kneffel/dpa

München.In den bayerischen Landtag regnet es hinein. Das Glasdach über dem Plenarsaal sei „mittlerweile an einigen Stellen undicht“, sagte ein Sprecher des Landtags. Es sei 2005 mit dem Neubau des Plenarsaals errichtet und seitdem immer wieder abgedichtet worden.

„15 Jahre UV-Licht-Einstrahlung haben die Situation zusätzlich verschlechtert.“ Es tropfe allerdings nur in die Dachkonstruktion und nicht in den Plenarsaal, sagte der Sprecher. „Niemand wird nass.“ Auch die historische Bausubstanz des Maximilianeums sei nicht in Gefahr. Zuvor hatte die Münchner „Abendzeitung“ berichtet.

Das staatliche Bauamt solle sich nun mit Möglichkeiten und Kosten einer Reparatur befassen, sagte der Sprecher. Man gehe derzeit davon aus, dass das Dach repariert werden kann, ohne den parlamentarischen Betrieb zu beeinträchtigen. Plenarsitzungen sollten auch weiterhin im Plenarsaal stattfinden können.