Verkehr Im Bayerwald: Unfall fordert zwei Tote Bei einer Kollision in Arnbruck im Landkreis Regen kamen ein 83-Jähriger und seine Beifahrerin ums Leben.

Mail an die Redaktion Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz über die Straße. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Arnbruck.Ein 83-jähriger Autofahrer kam in der Nacht zu Dienstag kurz vor null Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Fahrbahn ab.

Sein Fahrzeug schleuderte über eine Böschung in ein Waldstück, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann und seine 88-jährige Beifahrerin wurden dabei so schwer verletzt, dass der Notarzt an der Unfallstelle nur noch den Tod feststellen konnte.

