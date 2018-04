Fussball

Im Blickpunkt: Kuipers pfeift FC Bayern gegen Real

Der Niederländer Björn Kuipers leitet am Mittwoch in München das Halbfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Der international erfahrene Schiedsrichter hat schon Partien beider Kontrahenten gepfiffen. Der 35-Jährige steht nach den Vorkommnissen im Viertelfinale zwischen Bayern und Real im vergangenen Jahr unter besonderer Beobachtung. Beim 2:4 nach Verlängerung im Rückspiel in Madrid fühlten sich die Bayern von Schiedsrichter Viktor Kassai aus Ungarn massiv benachteiligt.