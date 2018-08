Kriminalität Im DEZ: Ein Ladendieb beißt zu Ein 23-Jähriger will mit Waren im Wert von 300 Euro gehen – ohne zu zahlen. Als ihn der Detektiv stellt, wird er grob.

Mail an die Redaktion Nachgestellte Szene eines Ladendiiebstahls: Im DEZ wurde ein Mann rabiat, den der Detektiv gestellt hatte. Foto: Jan-Philipp Strobel dpa/lsw

Regensburg.Dem Sicherheitsdienst eines Elektronikmarkts im Donaueinkaufszentrum fiel am Freitag ein 23-jähriger Moldawier auf. Der Mann wollte das Geschäft mit Waren in Höhe von rund 300 Euro verlassen, ohne sie bezahlt zu haben. Als der Ladendetektiv den Mann stellte und ansprach, flippte der 23-Jährige aus: Er schlug, trat und biss um sich. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, eine Wand wurde beschädigt, teilte die Polizei Regensburg am Sonntag mit.

Dem 23-Jährigen wurde vorerst die Freiheit entzogen. Ein zuständiger Richter bestätigte die Freiheitsentziehung und ließ diese fortführen.

