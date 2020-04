Anzeige

Wetter Im Freistaat wird’s regnerisch Das Wochenende startet sonnig und warm. Am Sonntag soll es gewittern und die Temperaturen sinken teilweise auf fünf Grad.

Mail an die Redaktion Wolken regnen am Alpenrand über den Bergen ab. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

München.Das Wetter in Bayern am Wochenende wird zunehmend regnerisch. Während der Samstag laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch mit viel Sonne startete, soll es im Tagesverlauf gebietsweise regnen oder gewittern. Vor allem im westlichen Franken gibt es einzelne Schauer, im Bergland kommt es zu Gewittern. In der Nacht zum Sonntag ziehen der Regen und die Gewitterwolken weiter in den Nordosten Bayerns. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 5 Grad.

Ähnlich geht es am Sonntag weiter. Laut DWD kann es gebietsweise zu schauerartigem Regen und Gewittern kommen. Später soll es dann auflockern und die Temperaturen steigen auf 12 Grad im Vogtland und 21 Grad am Bodensee. (dpa)

