Brauchtum Im Handel weihnachtet es schon sehr Drei Monate vor Heiligabend gibt es Lebkuchen und Baumschmuck zu kaufen. Was einige freut, lässt andere den Kopf schütteln.

Von Louisa Knobloch

Merken

Mail an die Redaktion Bei Lebkuchen greifen die Verbraucher gerne zu. Während einige den Verkaufsstart kaum abwarten können, haben andere vor November noch gar keine Lust auf das Gebäck. Foto: Knobloch

Regensburg.Zugegeben, morgens ist es mittlerweile ziemlich frisch geworden. Aber spätestens, wenn mittags die Sonne vom Himmel scheint, sind die Freisitze in der Regensburger Innenstadt wieder gut gefüllt. Kinder schlecken Eis und die Freibadsaison im Wöhrdbad ist noch keine zwei Wochen zu Ende. Für den Einzelhandel geht jetzt im Spätsommer aber bereits das Weihnachtsgeschäft los.

Im Globus Baumarkt im Stadtosten packen Marktleiter Markus Müller und sein Team derzeit palettenweise Weihnachtsartikel aus. Wo vor kurzem noch Grills und Campingartikel auf Käufer warteten, stapeln sich nun Kisten mit Christbaumständern, Kugeln und Lichterketten. „Wir fangen jedes Jahr Mitte September an, weil wir gut vier oder fünf Wochen brauchen, bis alles aufgebaut ist“, erklärt Müller. Spätestens Mitte Oktober soll der Weihnachtsmarkt im Baumarkt fertig sein. „Dann haben wir etwa sechs Wochen, um die ganzen Weihnachtsartikel zu verkaufen“, sagt Müller. „Zum 1. Advent will ja jeder dekoriert haben.“ In diesen sechs Wochen würden in seinem Markt 80 Prozent des Weihnachtsumsatzes gemacht.

„Wir fangen jedes Jahr Mitte September an, weil wir gut vier oder fünf Wochen brauchen, bis alles aufgebaut ist.“ Markus Müller, Marktleiter Globus Baumarkt



In einem der Regale stehen Dutzende Plastikbehälter mit goldenen Christbaumkugeln, darüber hängen rote Girlanden und Lametta. „Rot, gold und silber geht beim Baumschmuck immer“, weiß Müller aus Erfahrung. Dazu gesellen sich wechselnde Trendfarben. „Lila ist aber schon wieder out.“ Obwohl die meisten Menschen wohl eine oder mehrere Kisten mit Baumschmuck im Keller oder auf dem Speicher stehen haben, greifen die Kunden gerne zu. „Viele wollen alle paar Jahre mal etwas Neues ausprobieren“, sagt Müller.

Geschenke werden spät gekauft

In den letzten Wochen vor dem Fest verkaufen sich dann vor allem Christbaumständer, Lichterketten und Ersatzbirnen dafür gut – und zwar bis zum Geschäftsschluss am 24. Dezember, so Müller. „Oft holen die Leute diese Sachen aus dem Keller und stellen dann fest, dass etwas nicht mehr funktioniert.“ Dann muss auf die Schnelle Ersatz her. Aus dem gleichen Grund werden auch nach den Feiertagen Lichterketten noch nachgefragt. „Viele lassen ihre Dekoration ja mindestens bis Heilig Dreikönig hängen.“

Während Deko also schon im Herbst gefragt ist, kaufen die Deutschen Weihnachtsgeschenke tendenziell immer später, erläutert der Einzelhandels-Experte Dr. Matthias Segerer von der IHK Regensburg. Einer Verbraucherbefragung von Ernst & Young zufolge kauften 2011 noch 40 Prozent der Befragten die Geschenke bereits im November, 2017 waren es nur noch 30 Prozent. Im Dezember kauften 62 Prozent der Befragten – davon 23 Prozent erst in den beiden Wochen vor Weihnachten. Vor allem Männer sind Last-Minute-Shopper: Laut einer Studie der FOM-Hochschule kaufen rund 33 Prozent der Männer, aber nur rund 21 Prozent der Frauen die Geschenke zwischen dem 16. bis 22. Dezember.

Die Schoko-Weihnachtsmänner fehlen noch

Auch wer sich aktuell um Baumschmuck oder Geschenke noch keine Gedanken macht, kommt an einem anderen Weihnachtsprodukt kaum vorbei: In den Supermärkten sind die Regale bereits mit Lebkuchen, Spekulatius, Pfeffernüssen und Dominosteinen gefüllt. Bei Edeka Ott im Stadtsüden haben die Mitarbeiter das Weihnachtsgebäck vor knapp einer Woche eingeräumt. „Die Edeka-Zentrale hat die Ware in diesem Jahr später geschickt, weil der Sommer so lange angehalten hat“, erklärt die stellvertretende Marktleiterin Michelle Polat. Das Gebäck, das aktuell bei der Wursttheke und vor den Kassen platziert ist, sei aber nur die „Vorhut“, ergänzt ihr Kollege Thomas Klier. „Der große Schwung kommt die nächsten drei bis vier Wochen.“ Nur Schoko-Weihnachtsmänner und Adventskalender würden erst im November in den Handel kommen.

„Das Weihnachtsgebäck wird jedes Jahr in der gleichen Kalenderwoche an die Supermärkte geliefert.“ Michelle Polat, stellvertretende Marktleiterin Edeka Ott



Kritik, die Weihnachtsware liege jedes Jahr früher in den Regalen, können Polat und Klier nicht nachvollziehen. „Die Vorbestellung erfolgt schon Anfang des Jahres und das Weihnachtsgebäck wird normalerweise jedes Jahr in der gleichen Kalenderwoche an die Supermärkte geliefert“, sagt Polat. Negative Reaktionen von Kundenseite hätten sie und ihre Kollegen noch nie bekommen. Eher umgekehrt: „Manche Kunden haben in den vergangenen Wochen nachgefragt, ob wir schon Lebkuchen oder Spekulatius haben“, so Polat. Eine Kundin, die anonym bleiben möchte, schüttelt angesichts der aufgestapelten Lebkuchen allerdings den Kopf: „Ich finde das so früh unmöglich“, sagt sie. „Anfang November würde doch reichen.“

Konditor wartet auf Allerheiligen

Nicht nur die Supermärkte, auch viele Bäckereien haben bereits Weihnachtsleckereien im Sortiment. Bei Ebner kann man seit vergangener Woche Lebkuchen kaufen. Stollen und anderes Weihnachtsgebäck gebe es aber erst Mitte November, sagt eine Mitarbeiterin. Auch in einigen Filialen der Bäckerei Schifferl bekommen die Kunden schon Lebkuchen. Die Plätzchenproduktion startet ab Mitte Oktober, heißt es von dem Unternehmen.

Umfrage Ab wann sollte es Lebkuchen im Handel geben? Spätestens Mitte September gibt es überall Lebkuchen und anderes Weihnachtsgebäck zu kaufen. Was halten unsere Leser davon? Am liebsten das ganze Jahr über!

September ist doch ein guter Zeitpunkt, das sollte so bleiben.

Der aktuelle Verkaufsstart ist viel zu früh, November wäre besser.

In der Regensburger Konditorei Pernsteiner denkt man dagegen noch nicht an Weihnachten. Die Produktion von Lebkuchen, Plätzchen und Stollen fange erst nach Allerheiligen an, sagt Inhaber Johannes Pernsteiner. Ein bis zwei Wochen später komme das Gebäck dann nach und nach in den Verkauf. Dass vielerorts schon Weihnachtsgebäck zu kaufen sei, sei der Industrie und der dahinterstehenden Logistik geschuldet. „Die möchten die Produkte dem Kunden schon früh anbieten, damit am Ende weniger übrig bleibt. Denn nach Weihnachten ist die ganze Magie vorbei, dann will sie keiner mehr.“ Bei seinen Kunden seien vor allem Plätzchen gefragt – darauf müssen Naschkatzen aber noch warten. „Jetzt kommt erst mal Kirchweih, da gibt es Kirchweih-Küchel“, sagt Pernsteiner. „Und wenn das rum ist, denkt man an Lebkuchen.“

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.

Erhalten Sie täglich die aktuellsten Nachrichten bequem via WhatsApp auf Ihr Smartphone. Alle Infos dazu finden Sie hier.