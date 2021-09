Anzeige

München.Viele unbesetze Leerstellen in bayerischen Ausbildungsbetrieben ist die traurige Bilanz im Jahr 2021. Leider seien die Zahlen nicht so positiv wie gewünscht, sagte der Präsident des Handwerkstages, Franz Xaver Peteranderl, dem Radiosender Bayern 2. Auszubildende fehlten in allen Branchen. Die Hauptberufe seien natürlich die Lebensmittelhandwerke wie Bäcker, Metzger, Konditoren. Aber auch die gesamten Ausbildungsberufe im Baubereich suchten noch Auszubildende.

Corona verschlärft die Lage

Peteranderl, der auch Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern ist, sagte, dass heuer in seinem Bereich fast 21.000 junge Leute mit einer Ausbildung starteten. „Das ist zwar ungefähr ein Prozent mehr als im letzten Jahr, aber lange nicht der Wert, den wir 2019 vor Corona hatten.“ Der Grund sei, dass die Betriebe sich nicht in Schulen oder auf Messen vorstellen konnten, um Jugendliche für eine Ausbildung zu gewinnen. Auch Praktika seien kaum möglich gewesen. (dpa)